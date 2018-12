Drogos lehet tőle a gyerek, ha kihúzzák a bölcsességfogát

A bölcsességfogak húzásánál esetenként itthon is, de külföldön gyakran használt opioid fájdalomcsillapítók komoly kapudrogként funkcionálhatnak: egy friss kutatás szerint azok, akik fogászat során ilyen fájdalomcsillapítókat kapnak, nagyobb eséllyel használnak hasonlókat rendszeresen a következő egy évben, mint azok, akiknek más módon tompítják a fájdalmát.

Az Egyesült Államokban az elmúlt évben opioidtúladagolásban 60 ezer ember vesztette az életét, ezért nem elhanyagolható a JAMA Internal Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány jelentősége: ez ugyanis kimutatta, hogy azoknál, akiknek felírnak opioid fájdalomcsillapítókat, nagyobb eséllyel alakul ki később függőség, mint azoknál, akik orvosi beavatkozás közben vagy után másféle fájdalomcsillapítót kapnak. Bár az ilyen gyógyszereket szedők csak nagyon kis részénél alakul ki függőség később, statisztikailag annál nagyobb az esélye a függőségnek, minél több ilyen szert szed az illető.

A kutatáshoz majdnem 15 ezer biztosítással rendelkező ember adatait vizsgálták meg, akik a 16 és 25 év közötti korosztályhoz tartoztak, és akiknek opioid fájdalomcsillapítót írt fel a fogászuk 2015 során. A merítésből kizárták azokat, akiket korábban függőséggel diagnosztizáltak.

A 15 ezer alany 5,8 százaléka egy éven belül opioidfüggőséggel került orvoshoz.

Az opioid (kábító) fájdalomcsillapítók a legerősebb analgetikumok. A fájdalom ellenes terápia alapkövét képezik súlyos, akut fájdalom és rák vagy egyéb súlyos betegség okozta krónikus fájdalom esetén. Különösen azért részesítik előnyben ezt a gyógyszercsoportot, mert igen hatékonyan csökkenti a fájdalmat. Alkalmazásuk a nem rákos eredetű krónikus fájdalom kezelésére, bár az utóbbi időben egyre inkább elfogadottá válik, még mindig nem mondható bevett gyakorlatnak. Opioidokat nem lehet mindenkinek adni – írja a Dr. Info.

A fenti kutatás nemcsak azt bizonyítja be, hogy ezek a fájdalomcsillapítók függőséget okozhatnak, hanem azt is, hogy az Egyesült Államokban meglepően sok fiatal felnőttnek és tinédzsernek írnak fel ilyen szereket, főleg úgy, hogy nem is kellene. Egy bölcsességfog-húzás például nem feltétlenül indokolja azt, hogy ilyen veszélyes fájdalomcsillapítót használjanak közben vagy utána.