Tech

Már a magyarok is használhatják a Google nagy újítását

Matthias Balk/picture alliance via Getty Images
Google applikáció okostelefonon.
admin Birkás Péter
2026. 05. 01. 16:03
Google applikáció okostelefonon.
Már megadható a keresőnek, mely oldalak az általunk preferált források.

A Google április 30-án bejelentette, hogy minden nyelven (így magyarul is) elérhetővé teszi a Preferred Sources funkciót, melynek lényege, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók immár beállíthatják, hogy mely oldalakat tekintik megbízható forrásnak.

A keresőóriás megfogalmazása szerint ez a funkció nagyobb kontrollt biztosít a keresőben megjelenő hírek felett, mivel lehetővé teszi, hogy kiválasszuk azokat a médiumokat és oldalakat, amelyeket gyakrabban szeretnénk látni.

Így választhatók ki a megbízhatónak tartott források:

  • Látogassuk meg a google.com oldalt, és bizonyosodjunk meg róla, hogy be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba.
  • A jobb felső sarokban kattintsunk a profilképünkre, majd görgessünk le a Keresés személyre szabása opcióhoz.
  • Az új menüben válasszuk ki a Forrás beállításai lehetőséget.
  • A megnyíló lapon a keresőmezőbe gépeljük be a megbízhatónak tartott források nevét, majd a megjelenő listában pipáljuk be a mellettük megjelenő mezőt.

24.hu Itt szedhetők össze azok az oldalak, amelyeket megbízható forrásnak tartunk.

Azzal persze érdemes tisztában lenni, hogy a források beállításával némileg belenyúlunk a Google algoritmusába, és a megjelölt oldalak akkor is előnyt élvezhetnek más forrásokkal szemben, ha azok relevánsabb találatok lennének a keresésekre.

Néhány további cikkünk az alkalmazások világából:

Kapcsolódó
messenger.com megszűnik pin-kód beállítás
Erre érdemes figyelni, mielőtt megszűnik a Messenger egyik népszerű verziója
Mutatjuk, hol állítható be a PIN-kód, amire április 15. után szükség lehet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Máris megtalálta a Fidesz, ki ül be Szécsi Zoltán helyére a parlamentbe
Kapitány István bejelentése: Visszaállítjuk a szülészorvos-választást!
„Feltörték a fiókját?!” – saját követői sem ismerték fel Balogh Edinát új fotóján
Kvíz: külföldi sztárok, akiket mindenki ismer – de azt is tudod, mi az igazi nevük?
Magyar Péter, Melléthei-Barna Márton
Magyar Péter megszólalt a sógora igazságügyi miniszternek jelöléséről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik