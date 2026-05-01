Már a magyarok is használhatják a Google nagy újítását

A Google április 30-án bejelentette, hogy minden nyelven (így magyarul is) elérhetővé teszi a Preferred Sources funkciót, melynek lényege, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók immár beállíthatják, hogy mely oldalakat tekintik megbízható forrásnak.
A keresőóriás megfogalmazása szerint ez a funkció nagyobb kontrollt biztosít a keresőben megjelenő hírek felett, mivel lehetővé teszi, hogy kiválasszuk azokat a médiumokat és oldalakat, amelyeket gyakrabban szeretnénk látni.
Így választhatók ki a megbízhatónak tartott források:
- Látogassuk meg a google.com oldalt, és bizonyosodjunk meg róla, hogy be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba.
- A jobb felső sarokban kattintsunk a profilképünkre, majd görgessünk le a Keresés személyre szabása opcióhoz.
- Az új menüben válasszuk ki a Forrás beállításai lehetőséget.
- A megnyíló lapon a keresőmezőbe gépeljük be a megbízhatónak tartott források nevét, majd a megjelenő listában pipáljuk be a mellettük megjelenő mezőt.
Azzal persze érdemes tisztában lenni, hogy a források beállításával némileg belenyúlunk a Google algoritmusába, és a megjelölt oldalak akkor is előnyt élvezhetnek más forrásokkal szemben, ha azok relevánsabb találatok lennének a keresésekre.
