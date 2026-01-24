Négy újabb játék kap magyar szinkront, az ehhez szükséges pénzt a rajongók dobták össze

Aki picit is jártas a videójátékok világában, hogy manapság már az is ritka, ha egy program magyar feliratot kap, nem még szinkront. Pedig a múltban azért erre akadt példa, gondoljunk csak az olyan címekre, mint a Crysis: Warhead, a Tropico, Viva Pinata vagy éppen a S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky és a The Witcher.

A magyar videójátékos szinkron ugyanakkor nem halott, köszönhetően a SzinkronSarok csapatának, akik a múltban olyan népszerű játékok PC-s verzióihoz készítettek szinkront, mint a God of War, a Resident Evil 2 és 4, valamint a Detroit: Become Human. Bár mindegyik esetben profi munkákról beszélhetünk, ezek valójában csak rajongói kiegészítések, ennek megfelelően mod formájában tölthetők le (ezért nem elérhetők konzolokra), ugyanakkor bárki számára ingyen használhatók.

A fenti lista pedig nem végleges, hiszen a SzinkronSarok a napokban jelentette be, hogy további négy játéknak készítenek szinkront a közeljövőben, ugyanis a rajongók támogatásaiból összegyűlt az összeg, ami lehetővé teszi, hogy a korábban megszokott minőségben készüljön magyar nyelvű kiegészítés az alábbi négy játékhoz:

A csapat a közleményében ugyan nem tért ki arra, hogy a felsorolt játékokhoz várhatóan mikor készül el a magyar szinkron (a folyamat ugyanakkor nyomon követhető), arra viszont felhívták a figyelmet, hogy amennyiben továbbra is kapnak támogatásokat, úgy a jövőben eddig be nem jelentet projektek indulására is lesz esély.