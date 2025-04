Magyar eszközt juttathat a Marsa a NASA

Egy magyar műszer, a Puli Space vízszimatolója is helyet kaphat a NASA új marshelikopterén. A Nighthawk nevű eszközt az Ingenuity (találékonyság) marshelikopter útodjának szánják, amely többek között víz és az élet nyomai után is kutathatna a vörös bolygón.

A Nighthawkot két nemrég megjelent tanulmányban mutatták be. A tervek szerint a helikopter elődjéhez képest hatalmas lenne, nagyjából akkora, mint egy városi terepjáró – jegyzi meg a Space.com. Hat propeller segítségével emelkedne magasba, ahonnan a Noctis Labyrinthus nevű marsi régiót térképezné fel. Egyebek mellett lávafolyamokat, kanyonokat és gleccsermaradványokat is vizsgálna, valamint egy jövőbeni emberes küldetéshez keresne megfelelő leszállóhelyeket.

Az eszközt számos tudományos műszerrel is ellátnák, köztük a magyar Puli Space űrcég fejlesztése, a vízszimatoló is helyet kapna rajta. A vállalat műszere korábban a Holdra is eljutott az Athena űrszonda fedélzetén. Sajnos azonban csak mindössze 38 percig tudott üzemelni az égitesten, mivel a leszállóegység landoláskor az oldalára borult, így a vártnál sokkal hamarabb véget ért küldetése.

Az alig 400 grammos vízszimatoló egy neutronspektroszkópia nevű eljárás segítségével segített volna a hidrogén (és így közvetve a vízjég) koncentrációjának meghatározásában a holdi talaj felső rétegében. Ha a Nighthawk küldetése megvalósul, hasonló munkát végezhet majd el a Mars felszínén is.

Az új marshelikopter várhatóan akár 1500 méter magasra is képes lesz felszállni, és egy-egy repülés alkalmával 3 kilométer távolságot tehet meg – írja az Interesting Engineering. Mintegy 240 marsi napig tartó küldetése során körülbelül 100 repülést hajthatna végre.