Nemcsak fotózásban, a mesterséges intelligenciában is verhetetlenek a Xiaomi új mobiljai

A két készülék első ránézésre sok mindenben hasonlít: a prémium titán-stílusú megjelenés mellett egyből elkapja az ember tekintetét az új generációs 144 Hz-es, 6,67 hüvelykes lapos AI kijelző, amely 1,5K-s ultratiszta felbontással van ellátva. Ez a panel helyzettől függően képes beállítani a színhőmérsékletet és a fényerőt, ezáltal hatékonyan csökkentve a kék fényt, így gondoskodva a szemünk védelméről is.

A hátlapon mindkét mobil esetében három fejlett szenzor található, az 50 megapixeles főkamera Leica Summilux lencséjének köszönhetően pedig – amely nagy rekesznyílással és kiváló optikai teljesítménnyel rendelkezik – az éjszakai jelenetek is példátlan minőségben örökíthetők meg. A Light Fusion 900 egyedi képalkotó szenzor ugyanis gondoskodik a fotók részletgazdagságáról, valamint arról is, hogy minél kevesebb legyen a zaj a fotókon.

A Xiaomi 14T Pro három objektíves képalkotó rendszere 15 mm-től 120 mm-ig terjedő fókusztávolságokat fed le, így lenyűgöző felvételeket készíthetünk vele közelről, de akár távolról is. Érdemes kiemelni emellett, hogy a Xiaomi a fotós alkalmazásban is rengeteg újítást épített be, így a filmes mód mellett mesterséges intelligencia segítségével is szerkeszthetjük a fotóinkat.

A gyártó azonban nem csak fotózás terén hozott hasznos mesterséges intelligencia funkciókat: a Xiaomi 14T sorozatban elérhetővé vált a Google bekarikázással történő keresési lehetősége is, a Circle to Search. Ezzel a Xiaomi 14T Pro az első Xiaomi készülékek egyike, amely ezt az innovatív funkciót kínálja. A felhasználók azonnal rákereshetnek bármire, amit a telefonjukon látnak, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltaniuk. A Google Gemini asszisztens alkalmazása mellett pedig saját megoldásokat is villantott a gyártó: Az AI Jegyzetek és az AI Hangrögzítő növelik a hatékonyságot beszédfelismeréssel, pontos beszélőazonosítással és gyors összefoglalókkal, míg a valós idejű fordítások zökkenőmentessé teszik a többnyelvű interakciókat. A készüléken futó és a felhőalapú számítástechnika erejét kihasználva a Xiaomi 14T sorozat AI-képességei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy növeljék hatékonyságukat, okosabban utazzanak és könnyedén hozzanak létre tartalmakat.

A remek szoftver mellett pedig hardveres fronton is kellemes meglepetésekkel állt elő a Xiaomi. A sima Xiaomi 14T modellt Dimensity 8300-Ultra processzorral szerelték fel, míg a Xiaomi 14T Pro készülék a Dimensity 9300+ chipsettel van ellátva, ami teljesítményben könnyedén felveszi a versenyt a többi csúcsmobillal. Üzemidő, akkumulátor és töltés terén sem lehet panaszunk, ugyanis a Xiaomi mindkét mobilt méretes, 5000 milliamperórás akkumulátorral látta el, amit a sima modellnél 67 wattal, a csúcsmodellnél 120 wattal lehet tölteni.

Ennek köszönhetően előbbinél 45 perc, utóbbinál pedig 19 perc a teljes töltöttséghez szükséges töltési idő. Ami pedig egészen elképesztő, hogy a T sorozat történetében először, már az 50W-os vezeték nélküli HyperCharge is támogatott a 14T Pro modell esetében. Töltés terén tehát valósággal verhetetlen a gyártó legújabb csúcskészüléke, ami tovább javít a T-széria eddig is remek ár-érték arányán.

Mindkét készülék kifinomult, a titán által inspirált prémium dizájnt kapott, a kijelzők körül ultravékony keretkialakítással, három különleges színben: titánfekete, titánkék és titánszürke árnyalatban.

A Xiaomi 14T sorozatról további, részletes információk a mi.com/hu weboldalon találhatók.