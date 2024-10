Új fázisába lépett a magyar űrhajós program

Lezárult a HUNOR Magyar Űrhajós Program tudományos portfóliójának hazai értékelése és elbírálása – írja az MTI, a program közleménye alapján. Ez azt jelenti, hogy kiválasztották, milyen kutatásokat és kísérletek végeztetnének el Kapu Tiborral, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, azonban még szükségük van a NASA jóváhagyására.

Jelenleg a portfólió alapját több mint 35 féle aktivitás képzi, ezek között megtalálhatók különféle tudományos kísérletek, technológiai fejlesztések, valamint ismeretterjesztő tevékenységek is. Hogy pontosan mik is ezek az aktivitások, arról csak azután számolnak be, hogy a NASA véglegesítette a tudományos portfóliót.

A fejlesztőmérnök végzettségű Kapu Tibor a tervek szerint 2025 tavaszán utazhat az ISS-re, kutatóűrhajósként, az Ax-4 nevű küldetés keretein belül. A misszió parancsnoka a NASA nyugalmazott asztronautája, Peggy Whitson, aki rengeteg tapasztalattal rendelkezik az űrutazás terén. A csapat pilótája az indiai Shubhanshu Shukla lesz, mellettük pedig a lengyel Sławosz Uznański is helyet kapott, kutatóűrhajósként.