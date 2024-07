A gamerek hadat üzentek a Tesla Cybertrucknak

A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb battle royale műfajú (mindenki mindenki ellen egy szűkülő játéktéren, csak egy maradhat) videójátéka, ingyen letölthető PC-re, konzolra és androidos mobilokra, a program mögött álló Epic Games pedig már évek óta azzal tartja fenn az érdeklődést az amúgy különféle mikrotranzakciókból élő alkotása iránt, hogy rendre új frissítésekkel és funkciókkal bővül a játék.

Ezek egyik formája, mikor a játék olyan népszerű franchise-okkal működik együtt, mint például a Marvel vagy A Karib-tenger kalózai, és a játékosok Pókember vagy Jack Sparrow jelmezt szerezve vehetnek részt a soha véget nem érő összecsapásokban.

Az egyik legújabb ilyen jellegű kollaboráció, hogy a napokban a játékban megnyithatóvá vált a Tesla Cybertruck, mint vezethető jármű, a fogadtatása ugyanakkor nem feltétlenül olyan, mint amire az együttműködés mögött álló cégek számíthattak.

A játékosok jelentős része az internetes reakciók alapján nem igazán örül a – vélhetőleg az Elon Musk cége által fizetett – „promóciónak”, és egyesek egészen odáig mentek, hogy háborút hirdettek a játékban feltűnő, baltával faragott dizájnú teherautó, illetve azon felhasználók ellen, akik használni merik a járművet.

i propose a new fortnite rule: if you see someone in a cybertruck, you are now in a truce with everyone else in the lobby until they’re taken out. this repeats as many times as necessary until everyone that bought this stupid thing is gone. normal gameplay proceeds. https://t.co/jd93Jt11Ex

— DAWNYAAAN 😈💕 TEAM SEAFOAM (@dawnyaaan) July 22, 2024