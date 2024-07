Az űrben hibásodott meg a SpaceX rakétája

Július 11-én ritka hibát tapasztalt a SpaceX egyik Falcon 9 rakétája – írja a Space.com. A Kaliforniából felbocsátott űreszközzel a SpaceX Starlink műholdflottájának újabb darabjait szállították, a rakéta eleinte jól teljesített, mintegy 8 perccel az indítás után az első fokozat sikeresen visszatért egy drónhajóra.

Elon Musk vezérigazgató szerint azonban a felső fokozattal – amelyen 20 műhold utazott – probléma adódott.

Ahogy az eszköz újraindította hajtóművét, és megpróbált magasabbra emelkedni, a rakéta hirtelen szétesett.

A csapat megkezdte az adatok kivizsgálását. A hiba miatt a műholdak a tervezettnél alacsonyabb pályára kerültek, eddig öttel sikerült csak felvenni a kapcsolatot. A szakértők a műholdak ionhajtóművével szeretnék feljebb terelni őket, Musk a tervvel kapcsolatban szkeptikus.

Here are two minutes of the SpaceX launch stream where the ice build-up began. https://t.co/7RY1slExDF pic.twitter.com/6t163rPA3o

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) July 12, 2024