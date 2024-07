Az űrbe költöztetné az adatközpontokat az Európai Unió

A nagy techcégek bár elméleti szinten elkötelezettek a zöld átállás mellett, a gyakorlatban folyamatosan nő a kibocsátásuk, és az adatközpontjaik energiaigénye, ahogy látszik a Google idei jelentéséből is. A francia Thales Alenia Space nevű technológiai vállalat, valamint az olasz Leonardo nevű cég közös tanulmányának eredménye azonban megoldást kínálhat a problémára: az űrbe költöztetnék az adatközpontokat, írja a The Next Web.

A 16 hónapon át tartó vizsgálatba bevonták az Airbust, az ArianeGroupot és a Német Űrügynökséget is. Christophe Valorge, a Thales Alenia Space műszaki igazgatója szerint az adatközpontok űrbéli telepítése jelentős mértékben csökkentené a környezet terhelését, a szolgáltatás színvonala azonban nem csökkenne.

Az Európai Unió által elindított Ascend nevű projekt vezetője, Damien Dumestier szerint 2036-ra 13 adatközpont költözhetne az űrbe, amelyek összesen 10 MW energiát használnak el, 2050-re pedig elérnék az 1 GW-ot is. Ezek nagyjából 1400 km-es magasságban keringenének a Föld körül, háromszor magasabban, mint ahol a Nemzetközi Űrállomás van, teszi hozzá a hvg.

Az űrbéli adattárolásban lehet potenciál, ugyanis az egységeket a nap 24 órájában lehetne napenergiával működtetni, a vízhűtésre pedig nem lenne szükség, ugyanis az űr eleve rendkívüli hideget biztosít.

A szakemberek ugyanakkor jelezték, hogy maga a költözés óriási kibocsátással járna a jelenlegi technológiával: a mostani hordozórakétáknál 10-szer alacsonyabb kibocsátású egységekre lenne szükség ahhoz, hogy megérje a projekt. Ennek érdekében az ArianeGroup már dolgozik egy környezetbarátabb hordozórakéta fejlesztésén.