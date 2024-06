Ezt jó, ha tudja az Apple nagy újdonságáról

Az Apple a napokban bejelentette, hogy egy Apple Intelligence-nek nevezett mesterséges intelligencia asszisztenssel bővülnek a termékei, emellett pedig az OpenAI-jal kötött partnerséget is leleplezték. Ennek hatására sokan megzavarodtak: hogy lehet az, hogy az Apple egyidejűleg indítja el saját MI-jét, és a ChatGPT-t is integrálja eszközeibe. A CNN összefoglalója szerint azonban egyszerű a válasz.

Az Apple Intelligence inkább személyi asszisztens, ami információkat szerez be a személyes kapcsolatainkról, a velük váltott üzenetekről, a meglátogatott eseményekről, helyszínekről. A rendszer személyes adatokat ismer meg az életünkről, amellyel az a célja, hogy kellő tudással levegye a vállunkról a terhet: segít előásni régi fényképeket, eseményeket jegyez fel a naptárba, stb.

Bár a fejlesztés sokat tud rólunk, a körülöttünk lévő világot nem igazán ismeri, és nincs egy általános tudása, mint például a ChatGPT-nek.

Itt jön képbe az OpenAI fejlesztése. Ezt azonban csak akkor tudjuk igénybe venni, ha a felhasználó olyan kérdést intéz Sirihez, amelyet az asszisztens nem tud megválaszolni, vagy kifejezetten mi kérjük a ChatGPT segítségét. Az Apple így lényegében csak megspórol nekünk egy lépést a ChatGPT eléréséhez.

Mi lesz az adatokkal?

Az Apple Intelligence rengeteg adatunkhoz hozzáfér majd, ezeknek a feldolgozása azonban az Apple állítása szerint teljes mértékben az eszközön zajlik, kisebb nyelvi modellek segítségével, ezért is van szükség újabb készülékre annak eléréséhez. Ha mégis több helyre lenne szüksége egy-egy számításhoz a rendszernek, akkor azt az Apple Private Cloud Compute felhőszolgáltatón keresztül fogja megtenni.

Itt azonban az Apple szerint senki, még ők sem látnak rá, milyen adatot dolgoznak fel.

Ez nagyban eltér az OpenAI gyakorlatától, ami a ChatGPT használatakor még külön jelzi is, hogy bármilyen adatot is ír be az ember, azt a cég a modellje továbbképzésére használhatja. Az Apple-lel kötött megállapodás részeként az OpenAI azonban fontos engedményt tett: beleegyezett, hogy nem tárol semmilyen parancsot az Apple felhasználóktól, és nem gyűjti be az IP-címeiket.

Az Apple a rendszeréről közzétett dokumentációjában tételesen kijelentette: „soha nem használjuk fel felhasználóink ​​személyes adatait vagy felhasználói interakcióit modelljeink képzése során”. Emellett azt is kiemelték, hogy szűrőket alkalmaznak a személyek azonosítására alkalmas adatok, például az interneten nyilvánosan elérhető társadalombiztosítási és hitelkártyaszámok eltávolítására.

Az Apple azonban azt is elismerte, hogy minden elérhető adatot begyűjtött a nyilvános internetről, amelyeket aztán saját fejlesztésű modelljei kiképzéséhez használtak, csakúgy mint az összes többi cég. Ugyanakkor jelezték, ha a webhelyek tulajdonosai nem szeretnék átadni az adataikat, azt egy kóddal jelezhetik a botjaiknak, amelyek így nem fogják használni azokat.