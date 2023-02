Újabb meglepetést rejtett el keresőjében a Google

Előfordul, hogy a Google egy-egy keresési kifejezéshez saját animációt vagy játékot rejt el felületén. Nagyjából egy hónapja a The Last of Us nevű sorozat kapott ilyen egyedi találatot, de a történelmi DART missziónál is elő lehet hívni hasonlót.

A közelmúltban újabb speciális animáció vált elérhetővé: a meteorit szóra keresve egy lángoló objektum halad keresztül a képernyőn, majd csapódik be.

Hasonló eredmény érhető el, ha valaki a Chicxulub vagy Chicxulub-kráter kifejezésre keres, az ősi becsapódási kráter nagyjából 66 millió éves, és nagy valószínűséggel a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida hozta létre. Az animáció telefonon és asztali gépen is előhívható.

Naponta rengeteg meteor éri el a légkört, többségük viszont nappal érkezik, és lakatlan terület felett lép be az atmoszférába, ezért nem észlelik őket. A látványosabb objektumok jóval ritkábbak, az pedig még kevesebbszer fordul elő, hogy egy egy űrkőzet darabjait megtalálják a felszínen. A bolygóvédelmet ennek ellenére nem szabad félvállról venni, ahogy ezt a cseljabinszki meteorrobbanás is bebizonyította.