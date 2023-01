A házak is beleremegtek egy amerikai meteorrobbanásba

Igen látványos, zöld meteort figyeltek meg Oklahoma állam felett helyi idő szerint pénteken, a korai órákban – számol be a Business Insider. Az eseményt több szemtanúnak és kihelyezett kamerának is sikerült megörökítenie.

Sokan még hangrobbanásról is beszámoltak.

A Fox 23 beszámolója szerint többen azt tapasztalták, hogy otthonuk megremegett, ahogy az objektum megsemmisült.

Bright meteor over Oklahoma this morning, as seen from Fayetteville! pic.twitter.com/CtAVGqMDMj

— Laura Mock ⛈ (@LauraMockWX) January 20, 2023