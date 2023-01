Ezzel a laptoppal garantált a csalódásmentes videójátékos élmény

A Legion 5i Pro aktuális modelljei ugyan nélkülözik a forradalmi újításokat, de ha valaki csalódásmentes videójátékos élményre vágyik egy laptoptól, ebben megtalálhatja a számításait.

Ősszel járt szerkesztőségünkben a Lenovo kifejezetten vékony gamer laptopja, a Legion Slim 7, amivel a tesztidőszak során nagyon meg voltunk elégedve. Ezúttal a Legion 5i Pro legerősebb videókártyával szerelt verzióját tudtuk kipróbálni, ami sokkal inkább azon felhasználókat célozza, akiknek kevésbé számít a hordozhatóság, és inkább a nyers erőt preferálják.

Legion 5i Pro: tovább a már kitaposott úton

A gyártó dizájnért felelős osztályán valószínűleg komolyan veszik az informatikában bevett „ha nem romlott el, ne nyúlj hozzá” elvet, ugyanis a gép külsőre nem sokat változott a korábbi modellhez képest, azt leszámítva, hogy a fedlap világító logója helyett immár csak egy visszafogottan elegáns Legion feliratot kapunk. Maga a burkolat műanyag, abból viszont a masszív, jól összerakott változat, nem recseg, nem ropog, továbbá a gépről nem ordít, hogy videójátékos felhasználásra tervezték, így nincsenek kirívó dizájnmegoldások és felesleges RGB LED-ek sem. Talán az egyetlen negatívum, hogy a gép tényleg nem könnyű a mai sztenderdekhez mérve: a súlya 2 és fél kilogramm, amihez hozzá kell még számolni az egykilós, 300 wattos adaptert is.

Szerencsére nemcsak a dizájn változatlan, de a tervezők nem nyúltak hozzá az olyan praktikus, korábban jól bevált megoldásokhoz sem, mint a csatlakozók okos elhelyezése. Ennek megfelelően most is a gép hátulján kapott helyett a tápkábel bemenete, a HDMI és az Ethernet port, illetve két USB-A és egy USB-C csatlakozó. Ezen elrendezés legnagyobb előnye, hogy játék közben nem zavaró a bedugott töltő vagy más kábel. Ráadásul a gazdag csatlakozókínálat ezzel még nem ért véget, hiszen a gép bal oldalán találunk további két USB-C portot (ebből egy Thunderbolt), a jobb oldalán pedig van egy extra USB-A, hagyományos bemenet a fülhallgatónak, illetve a Lenovótól már megszokott fizikai gomb a webkamera aktiváláshoz/kikapcsolásához.

A fedlapot kinyitva egy 16 hüvelykes, maximum 2560×1600 pixel felbontású, 500 nit fényerőre képes IPS kijelző fogadja a felhasználókat, ami ráadásul tudja a 165 Hz-es képfrissítést, kiegészítve Nvidia G-Sync támogatással. Újabb piros pont járt azért, hogy a gyártó igyekezett a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésre álló belső felületeket, így a billentyűzet nem nélkülözi a sokak számára fontos numerikus részt sem. A gépelési érzet amúgy kiváló, cserébe a gombok alatti RGB-világítás csak 4 zónás, magyarán nem lehet minden gombra külön színt állítani.

A kicsit balra csúsztatott TrackPad műanyag borítású, ami azért csalódást keltő, hiszen a Legion 5i Pro azért már bőven abba az árkategóriába esik, ahol illenék biztosítani az üveg kivitelt. Szerencsére a méret azért megfelelő, sem nem kicsi, sem nem feleslegesen nagy, általános használatra mondhatni tökéletes, játszani pedig úgysem ezen fogunk. Szintén hiányosság, hogy a kijelző felső kávájába épített 1080p-s webkamera nem kompatibilis a Windows Hello arcfelismeréssel, ugyanakkor a gyárilag előre telepített Tobii Horizon szoftver bizonyos játékok esetében képes követni a fejmozgásunkat: a Microsoft Flight Simulatorban például körbe tudunk nézni a pilótafülkében anélkül, hogy ehhez a billentyűzetet vagy a kontrollert kellene használnunk.

Nem okoz csalódást

A tesztpéldányunk a 2022-es Legion 5i Pro felhozatal egyik csúcsmodellje: 12. generációs Intel Core i7-12700H processzor (14 mag, 20 számítási szál), Nvidia GeForce RTX 3070Ti videókártya, 32 GB memória és 1 TB NVMe SSD. Jó hír, hogy mind a memória, mind a tárhely bővíthető.

Ez elég bivaly konfiguráció, amit a szintetikus tesztek is bizonyítottak: Geekbench 5-ben 13000 pont körül értéket kaptunk, Cinebench R23-ban pedig 15000 pont körül alakultak a számok.

A gép persze a konkrét játékok esetében is jól teljesített: a Gotham Knightsban maximum beállítások mellett 100 fps körül, és még bekapcsolt ray tracing mellett is 50–60 fps között értéket produkált a gép, ami kifejezetten jónak mondható. A Far Cry 6 és Assassin’s Creed Valhalla esetében 80–90 fps volt az átlagos érték, viszont a Cyberpunk 2077-nél – ha mindent maxra állítottunk – már alulról érintettük az 50 fps-t. A legendásan nagy gépigényű Microsoft Flight Simulator esetében is csak 30–40 képkocka per másodperc volt az eredmény, ami azért bőven játszható érték, ráadásul a lehető legszebb megjelenítés mellett.

A beállítások ügyes módosításával persze ennél jobb eredmény is kihozható a gépből,

miközben grafikai fronton kevés kompromisszumot kell kötni, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy egy laptopról beszélünk, ahhoz képest tényleg elég jónak mondhatók a fenti eredmények. Itt érdemes megjegyezni, hogy játékok és más, nagy erősforrás-igényű programok futtatása esetén természetesen a ventilátorok is felpörögnek, és bár az semmiképp nem mondható, hogy csendes lenne a gép, de valóban zavaró zajról sem beszélhetünk.

Mindez persze nem kifejezetten olcsó mulatság: felszereltségtől függően a gép ára nagyjából hatszázezer forinttól (i5 CPU, RTX 3060 VGA) egymilliónál is többig (i9 CPU, 3070Ti VGA) skálázódik, így vásárlás esetén érdemes végiggondolni, pontosan mire is szeretnénk használni az új laptopunkat. Mondjuk az egymilliós árszegmensben már az üveg trackpad és a teljes egészében testre szabható RGB-világítás elvárható lenne, de ha ezen tényezők, illetve a súly nem kardinális kérdés, akkor egy Legion 5i Pro ideális választás lehet hordozható játékgépnek, főleg a remek kijelző és a meglehetősen széles konfigurációs lehetőségek miatt.