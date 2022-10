Az Uncharted negyedik része PC-n is kihagyhatatlan kaland

Nyolc hónap telt el azóta, hogy az Uncharted: Legacy of Thieves Collection megjelent PS5-re, ami a hatéves Uncharted 4-et (és annak kiegészítőjét) dobta újra piacra, néhány apró vizuális finomítással, és egy jóval jelentősebb teljesítménynövekedéssel. A PC-s játékosok azóta figyelik, hogy ez a kiadás mikor kap számítógépes portot, mivel ez az egyik utolsó nagy PlayStation IP, ami korábban semmilyen formában nem tette tiszteletét a platformjukon. A Legacy of Thieves Collection október 19-én végre megérkezett, és érdemes volt rá várni!

Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection a 2016-os Uncharted 4: A Thief’s Endet, és az egy évvel később megjelent The Lost Legacy-t kínálja egy csomagban. A Naughty Dog fejlesztőcsapat 2007-ben indult akció-kalandjáték sorozata a fedezékalapú, harmadik személyű lövöldözést kombinálta izgalmas platformelemekkel és környezeti rejtvényfejtéssel, miközben szerethető karakterekkel és filmszerű jelenetekkel mesélt el tényleg lebilincselő történeteket.

Azok a PC-s játékosok, akik most ugranak bele először az szériába, és még nem ismerik jól Nathan Drake-et, örülhetnek, hiszen a csomagban helyet kapó játékok önmagukban is fantasztikusak, továbbá a sorozat korábbi (számítógépen nem elérhető) részei nélkül is kiválóan működnek.

„Sic Parvis Magna”

Mindkét kaland az első indítástól elérhető, tehát nem kell végigvinni az egyiket a másik megnyitásához. Az Uncharted 4-ben visszabújhatunk Nathan Drake csizmájába, aki most már „normális” életet él feleségével, a trilógia egyik központi figurájával, Elenával. Amikor rég elveszett bátyja, Sam feltámad a halálból, kalózaranyhoz vezető nyomokkal és vérdíjjal a fején, Nathan visszatér a kalandoréletéhez, és az ezzel járó állandó veszélyekhez. Ezt a részt végigjátszva egyre világosabbá válik, hogy a Sony miért döntött úgy, hogy az utolsó játékot emeli át elsőként PC-re:

egy eredettörténetet kapunk, ami jelentősen kibővíti a főhős múltját, miközben rengeteg teret ad futkározni, lövöldözni és poénkodni.

A 2017-es The Lost Legacy az Uncharted 4 eseményei után játszódik, és sokkal rövidebb, mint az alapjáték. Főszereplői Chloe Frazer, a kincsvadász és Nathan Drake egykori partnere, valamint Nadine Ross, az egyik új karakter, aki az Uncharted 4-ban még zsoldosokat vezetve tört borsot a Drake tesók orra alá. Bár ez a játék nem foglalkozik annyit a karakterek kibontásával, mint a csomag másik darabja, de a The Lost Legacy enélkül is elég szórakoztató.

Bármelyik játékkal is kezdjük, egyikkel se lőhetünk mellé. Az egyszerű, de kalandos történetek, és az összetett, szerethető karakterek lebilincselővé teszik mindkét programot. A siker egyik titka, hogy a főhős mellett a többi szereplő sincs elhanyagolva. Adott például Nathan régi mentora, az ezüstnyelvű Sully, vagy éppen Elena, aki humorával és érzékenységével varázsolja el a játékosokat. Igazi szerethető személyiségekről van szó, ami nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, milyen könnyű lenne (és volt is) kétdimenziós karikatúrákat alkotni, akiknek egyetlen szerepe, hogy az akció-kalandjáték cselekményét előrevigyék. Itt viszont nem töltelékekről beszélünk, hanem olyan karakterekről, aki a teljes narratívát meghatározzák.

PC-n is kaland az élet

A megjelenés előtt a PC-s játékosok egy részében volt némi félsz, hogy ezúttal az Iron Galaxy fejlesztőcsapat készítette az átiratot. Ennek oka, hogy évekkel ezelőtt a Batman: Arkham Knight botrányos minőségű portját szintén nekik köszönhettük. Szerencsére ezúttal fátylat boríthatunk a múltra, a csapat immár nem hibázott, sőt, az egyik legjobb PlayStation-átiratot tette le az asztalra, legalábbis a teljesítményt illetően.

Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection figyelemre méltóan hatékony port, nagyszerű skálázhatósággal, miközben a grafika is lenyűgöző. A grafikai beállítások ugyan soványabbak, mint a Marvel’s Spider-Man esetében, de így is megtalálunk mindent (textúra és modell minőség, anizotróp szűrés stb.), ami szükséges lehet a megfelelő optimalizálásához.

Az átvezetők gyönyörűek, de a játék maga is fantasztikusan néz ki. Utcákkal előzi meg a PS4-es kiadást, és megfelelő hardverrel még a PS5-ös változatnál is jobbnak tűnik. Mind a két játék támogatja az Nvidia DLSS-t és az AMD Fidelity FX Super Resolution 2-t (röviden FSR2), melyek célja, hogy magasabb képfrissítést érhessünk el a vizuális minőség feláldozása nélkül.

Az aktiválásukkal csökken a felbontás, az algoritmusok pedig növelik a képfrissítést és felskálázzák a képet. Az eredmény? A natív felbontással majdnem azonos képminőség. A legutóbbi PlayStation portokat figyelemmel kísérő rajongók gyorsan észrevehetik, hogy ezek az opciók ugyanazok, amik a God of War szintén jól sikerült PC-s portjával érkeztek.

Egy RTX 3070 TI-on ultra beállítások és natív renderelés mellett a játék a legintenzívebb helyzetekben sem esett 60 képkocka/másodperc (fps) alá, átlagban pedig 70-80 fps közötti értékeket produkált. A beltéri részeknél akár a 100 fps, sőt, egyes esetekben akár a 120 fps is elérhető. A DLSS bekapcsolásával a teljesítmény 4K-ra történő felskálázáskor nekem időnként a 144 fps is összejött, de inkább a 100 körüli érték volt jellemző.

Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection a legtöbb esetben kivételesen jól teljesít, de nem minden játékos számára biztosít fix képkockasebességet. Furcsa módon nincs olyan opció, amivel a képfrissítést 30 fps-en kívül bármilyen más értékre korlátozhatnánk. Ez főleg akkor probléma, ha a monitorunk nem G-Sync vagy FreeSync kompatibilis: a képfrissítés ingadozása ebben az esetben a vártnál rosszabb élményt eredményez. Erre a megjelenés után minden bizonnyal lesznek képfrisítés-korlátozó megoldások, esetleg egy hivatalos javítás, de addig is a legegyenletesebb képfrissítés úgy érhető el, ha visszavesszük a beállításokat, illetve a DLSS/FSR2 használatával is megzabolázható a monitorunk frissítési sebességének felső határa.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy sok PC-s játékkal ellentétben a Legacy of Thieves Collection nem váratja a játékosokat a shaderek összeállításával, még a folyamat befejezése előtt belevághatunk az akcióba. Függetlenül attól, hogy ez a folyamat kinek hány percig tart, érdemes megvárni a végét (a menü jobb alsó sarkában van róla információ), mert a shaderek játék közbeni építése jelentősen visszafogja a teljesítményt. Természetesen ezzel nem kell minden indításkor foglalkozni, csak az első alkalommal, vagy a videokártya driverfrissítését követően.

A játék PC-centrikus opcióként támogatja még az ultraszéles (21:9, 32:9) monitorokat, a PS5-ös DualSense-szel pedig teljes mértékben kihasználhatók az adaptív trigger funkciók, amennyiben a kontroller USB-C-n keresztül kapcsolódik a géphez. Örömteli hír továbbá, hogy a Legacy of Thieves Collection az utóbbi idők leghibamentesebb PlayStation portja. A teszt során egyetlen problémával találkoztam: az alapjáték második felében egyszer összeomlott a program. Ezt leszámítva az Uncharted elejétől a végéig sziklaszilárd élményt nyújtott, bármilyen zavaró tényező nélkül.

Kapcsolódó Vékony, mutatós és bármit futtat ultrán a Lenovo gamer laptopja Kipróbáltuk a Lenovo egyik legújabb, játékosoknak szánt laptopját, amelynél egészen kicsi helyre sikerült kifejezetten erős hardvert zsúfolni, ráadásul mindezt olyan kivitellel turbózták fel, ami nem feltétlenül jellemző a videójátékra tervezett hordozható gépekre.

„Keresd a szerencséd!”

Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection portja nemcsak a Sony elkötelezettségét bizonyítja, hogy optimalizált formában a legjobb egyjátékos élményt szeretné kínálni a platformon, de egyben elhozza az Uncharted-sorozat legjobb darabját számítógépekre. Ez a csomag a PC-s játékosok számára is kihagyhatatlan, és amennyiben a kiadó a jövőben is ilyen minőségben szállítja az átiratokat, akkor bőven lesz még miért izgulnunk, amikor a The Last of Us Part 1 valamikor a jövőben a PlayStation 5-ről a számítógépeinkre költözik.

Szerző: Láving Dániel

A Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC-s változata október 19-én jelent meg Steamen és az Epic Game Store-on.