Árat emel a YouTube

A YouTube nagyjából egy hónapig tesztelte, hogy milyen lenne, ha a 4K felbontású videókat csak a Premium előfizetők érhetnék el, de az ötlet olyan negatív visszhangot kapott, hogy most még nem vezetik be a módosítást, az 2160p-s tartalmak továbbra is mindenki számára elérhetők maradnak. Áremelkedés viszont lesz, bár a magyar felhasználókat egyelőre nem érinti,

itthon továbbra is 1790 forint az egyéni és 2690 forint a családi YouTube Premium egy hónapra.

A frissen bejelentett változás jelenleg csak a családi csomagot érinti, ezeket havidíját emeli meg a cég, első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Argentínában, Törökországban és Japánban. A 18 dolláros előfizetés 23 dollárra emelkedik, azoknak pedig, akik az Apple eszközein (iPad, iPhone) elérhető App Store-on keresztül fizetenek elő, 30 dollár vagy ennek megfelelő értékű helyi valutát kell majd fizetni a szolgáltatásért.