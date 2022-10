Fontos frissítést kapott a Google szülőknek szóló alkalmazása

A Google jelentősen átalakítja a szülői felügyeletet biztosító, 2017-ben megjelent Family Link alkalmazását, amelyhez új funkciókat is csatolnak. Így a jövőben a gondviselők nemcsak hogy átláthatják, és korlátozhatják gyermekük telefonos tevékenységét, de arról is értesítést kaphatnak, ha utódjuk elhagyja az iskolát, vagy épp ha hazaér – írja a Verge.

A Family Link alkalmazás a frissítést követően egyszerűsített felületet biztosít a szülőknek, amelyen három fő fül (Highlights, Controls és Location) kap majd helyet. Előbbi a gyermek tevékenységének átlátására, a második az esetleges korlátozásokra, a harmadik pedig a helymegosztási adatok kezelésére alkalmas.

A teljesen ingyenes app Androidon és iOS-en is frissülni fog, sőt, egy webes verzió is elérhető lesz belőle.

A Highlights funkció alatt a szülők egy pillanat alatt áttekintést kaphatnak a gyerekek által használt és telepített alkalmazásokról, arról, hogy mennyi ideig használják azokat napi, heti, illetve havi szinten. Emellett arról is értesítést küldhet a program, ha a gyermekek megpróbálnak olyan webhelyre belépni, amely korlátozottnak minősül. A Google több partnercégekkel együttműködve forrásokat is nyújt azon szülőknek, akiknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy kommunikáljanak gyermekükkel az internethasználattal kapcsolatos szokásokról.

A Controls elnevezésű fülön a szülők korlátozásokat állíthatnak be a képernyőidőre és az alkalmazások engedélyezésére vonatkozóan. Ez a fül is kap egy új funkciót, amely lehetővé teszi a beállítások módosítását egy adott időszakra vonatkozóan, anélkül, hogy bármit is megváltoztatna az általános korlátozásokon és beállításokon. A Locations fül segítségével gyermekük helyzetét követhetik le, és olyankor is értesítést küldhet az app, ha a fiatal megérkezik egy előre megadott helyről, vagy épp elindul valahova.

Az értesítési a panelen az alkalmazás arról is tájékoztatja a szülőt, ha gyermeke új appot tölt le, sőt az egyes kártyás fizetéseket is szülői jóváhagyáshoz lehet kötni. A Family Link segítségével továbbá a Google TV gyerekprofiljain a fő YouTube-alkalmazást is felügyelheti.