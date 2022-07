Itt az eddigi legélethűbb robot Baby Yoda

Mióta a Disney átvette a Star Wars irányítását, talán még egy film vagy sorozat sem volt aratott akkora sikert a nézők körében, mint A mandalóri. Nem is feltétlen a főszereplő, sokkal inkább Baby Yoda (Grogu) miatt, akit egyszerre kedveltek meg a rajongók, és vonzott be több millió olyan nézőt és vásárlót, aki korábban rá sem hederített a franchise-ra.

A különböző plüssök, LEGO-k és ajándéktárgyak eddig is jól futottak, amin az apró zöld teremtés szerepelt, most azonban a San Diegó-i Comic-Conon bemutatták az eddigi legélethűbb robotbábut, amit a karakterről mintáztak. Az egyedi gyűjtői darabjairól ismert EFX Collectives ugyanis összeállt a Garner Holt Productions vállalattal, és megalkották a mozogni, grimaszolni és cuki hangokat is kiadni képes robot Baby Yodát – írja a CNN.

Garner Holt, a vállalat vezetője szerint a robot nagyjából akkora, mint egy kisebb görögdinnye, és akár 28-30 egyedi, előre beprogramozott mozdulatsorra is képes lehet.

A híroldal által közzétett videón azonban nem véletlenül van ott a sorozatból ismerős lebegő mózeskosár – ebben ugyanis olyan motorok kaptak helyet, amelyek lehetővé teszik, hogy a robot mozogjon és hangot adjon ki magából. A fejlesztés teljesen hivatalos keretek között zajlott, ugyanis a cégek a Disney-től és a Lucas Arts-tól is megkapták a szükséges engedélyeket. Ha mindez nem lenne elég, a vásárlók elképzelésihez igazodva még apróbb változtatásokat is kérhetünk majd a gyártótól. A bábu árát egyelőre nem közölték.