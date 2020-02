Egy ilyen Baby Yoda minden rajongó álma

A 2019-ben bemutatott The Mandalorian népszerűségéhez Yoda mester fajtársának, a sokak által Baby Yodaként ismert The Child (a Gyermek) karaktere is nagyban hozzájárult.

Bár a sorozat még csak az első évadnál tart, de már most rengeteg rajongója van a lénynek.

Nem is csoda, hogy a játékgyártók egymással versenyeznek a licencek megszerzéséért, hogy elkészíthessék hivatalos Baby Yoda-figurájukat. A Hasbro már el is kezdte gyártani a babáját, melyről a héten mutattak be egy videót – számol be a The Verge.

A mozgó baba a hétvégi New York-i Toy Fairen fog bemutatkozni. A videón egy prototípus látható, a játék 60 dollárért már előrendelhető. A figurát ősszel kezdik el árusítani.