Hamarosan elkészíthetjük saját LEGO minifiguránkat

Úgy tűnik, hivatalosan is elérkezett a testreszabható játékok időszaka, ugyanis a Hasbro egyedi akciófigurái után Legóból is elkészíthetjük majd kiköpött másunkat. A gyártó egy új minifigura-készítőt tesztel Minifigure Factory néven, amelyben egyedi fejet, testet, végtagokat és még kiegészítőket is választhatunk – írja a Verge.

A törzs esetében kifejezetten széles a választék, sőt saját matricákat és egyedi szövegeket is rárakhatunk a figurára. A kiegészítők között pedig olyan dolgok szerepelnek, mint például egy laptop, vagy egy pizza, amikkel megspékelhetjük a karakterünket.

A kész játékok nagyjából 12 dollárba (4700 forintba) kerülnek majd, háztartásonként azonban úgy néz ki, csak egyet lehet majd megvásárolni.

A dán cégnél eddig is volt lehetőség egyedi figurák készítésére, de az online és boltokban is megtalálható Build a Minifigure opció kisebb választási lehetőséget adott számunkra, mint a mostani lehetőség. A cég egyelőre csak tesztként hivatkozik a Minifigure Factory-re: sokszor hiányoznak alkatrészek és az oldal sem tölt be. Ezt azonban okosan oldotta meg a LEGO, ugyanis a 404 hibakód alatt azt írják: