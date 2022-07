Kétszáz nyelvre fordíthat majd a Meta programja

Napjainkban már rengeteg fordítóprogram áll a felhasználók rendelkezésére, ezek azonban még mindig nem közelítik meg egy emberi fordítás minőségét. A jelenlegi rendszerek ugyanis továbbra sem képesek komplex működésre: a szlengszavakat és a kifejezéseket sok esetben rosszul értelmezik, így komolyabb munkákhoz elengedhetetlen a nyelvtudás. Ezt azonban hamarosan megváltoztathatja a mesterséges intelligencia, legalábbis a Meta ebben látja a lehetőséget.

A Mark Zuckerberg vezette vállalat hosszú évek óta folytat kísérleti programokat, melyek között az utóbbi hónapokban feltűnt egy univerzális fordítóeszköz terve is, írja a hvg. A munka pedig máris egy fontos mérföldkőhöz érkezett: nyílt forráskódú szoftverré alakítják azt, hogy olyanok is bele tudjanak szólni a fejlesztésbe, akik nem a Meta alkalmazottjai.

A Meta vezetője szerint a mesterségesintelligencia-alapú modelljük 200 nyelvre lesz képes fordítani, ha minden a tervek szerint halad.

Ezek között pedig olyan nyelvek is szerepelhetnek majd, amelyekre napjainkban még egyetlen eszköz sem képes fordítani. Zuckerberg szerint a projekt létrejöttében a Meta szuperszámítógépe, az AI Research SuperCluster (RSC) is sokat segíthet majd, ugyanis ezen végzik a tesztelést. A Facebookot és az Instagramot is tulajdonló vállalat pedig nemcsak egy egyszerű online eszközt akar készíteni, hanem olyat, ami a cég metaverzumos fejlesztéseihez is kapcsolódik majd. Ennek oka, hogy a mesterséges környezetbe a világ minden pontjáról bekapcsolódhatnak majd, a fordítóeszköz pedig segíthet a különböző nyelvet beszélő felhasználók összekapcsolásában.