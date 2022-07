Reklámfelületté válhat a telefonunk zárolt képernyője

Hamarosan már nem csak a weboldalakon és a közösségi médiában, de az okostelefonunk zárolt képernyőjén is megjelenhetnek a reklámok. A TechCrunch szerint ugyanis az indiai Glance vállalat, amely kifejezetten a zárolt képernyőkre szakosodott, tárgyalásban áll az amerikai szolgáltatókkal, és már a következő hónapokban megjelenhetnek az androidos telefonokon az Egyesült Államokban.

Eddig sem volt nehéz dolga a vállalatoknak a figyelmünkért folyó versenyben, ugyanis a különböző alkalmazásokhoz tartozó widgetek, és értesítések könnyedén interakcióra késztethették az embert.

Most azonban úgy tűnik, új módját találhatták meg a lock screen használatának. A Glance ugyanis olyan változó híreket, videókat, kvízeket, játékokat és fényképeket kínál, amelyek minden alkalommal megjelennek, amikor a telefon képernyője bekapcsol. A vállalat nevéhez alkalmazkodva „glance”-nek vagyis „pillantásnak” nevezi ezt a funkciót, tájékoztatásuk szerint pedig a felhasználók naponta átlagosan 65 alkalommal fogyasztják ezeket. És természetesen nem hirdetésmentes felületről beszélünk.

A Glance az InMobi Group, egy indiai reklámtechnológiai vállalat leányvállalata, amely számos gyártóval, köztük a Samsunggal és a Xiaomival is partnerségben áll. A vállalat szoftverét több mint 400 millió telefonba építették már bele Ázsia-szerte. A vállalat eltökéltségét jól mutatja, hogy júniusban megrendezték a Glance Live Festet, egy háromnapos virtuális fesztivált, amely teljes egészében a felhasználók zárolt képernyőjén zajlott. Ennek során több mint 70 millió felhasználónak közvetített koncerteket, élő oktatóanyagokat és interjúkat, és vásárlási lehetőségeket.

Az Apple is ebben látja a jövőt

Az Apple nemrégiben megtartott eseményén hatalmas újításként mutatta be a zárolt képernyőn eszközölt újításokat, melynek köszönhetően az iOS 16-on már jobban belenyúlhatnak a felhasználók a kinézetbe. Ez a funkció egyébként évek óta jelen van az Androidos telefonokon. Ezt követően tehát az Apple felhasználói az óra stílusát és a hátteret is variálhatják majd. A döntés egyúttal arra is rámutatott, hogy a zárolt képernyő már nem csak biztonsági funkcióként értelmezhető, hanem olyan felületként is, amelyre a vállalatok információkat, alkalmazásokat, sőt, akár hirdetéseket is elhelyezhetnek.

Az Apple a funkciógazdag záróképernyővel azt szeretné elérni, hogy kevesebbet használjuk a telefont.

Craig Federighi, az Apple szoftverfőnöke a zárolt képernyőt a telefon arcának nevezte, és azt mondta, hogy az olyan funkciók, mint a Live Activities, megkönnyíthetik a gyors információszerzést anélkül, hogy fel kellene oldani a telefont, és meg kellene nyitni egy alkalmazást.