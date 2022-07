Erre mindig figyeljen, ha androidos mobilja van!

Új operációs rendszert jelentett be a Google

Gyakori tévhit a telefonhasználók körében, hogy ha sűrűn töröljük a háttérben futó alkalmazásokat, azzal meghosszabíthatjuk a telefon élettartamát, sőt a rendszer gyorsasága és az akkumulátor kapacitása is jobb lesz. Ez kezdetben még részben igaz is volt, azonban az Android rengeteget fejlődött az évek során és számos olyan funkcióval bővült, amely a rendszer gazdaságos és hatékony működését segíti elő, írja a Slashgear.

Ennek folyományaként az erőforrások optimális menedzselését már képes önmagában is ellátni a rendszer. Így könnyen előfordulhat, hogy csak ártunk a telefonnak, amikor bezárjuk, majd újra elindítjuk az adott alkalmazást – ez ugyanis több energiát igényel. A nagyobb energiahasználat pedig egyértelműen hatással lehet az akkumulátor töltöttségére is.

Igen gyakori félreértés még, hogy a háttérben futó alkalmazások adatokat generálnak. A valóság ezzel szemben az, hogy az Android 6.0 óta be lehet állítani, hogy a háttérben futó alkalmazások használhatnak-e a háttérben adatot, vagy sem. Vannak olyan alkalmazások is, amiknél nincs is szükség beállításra, ugyanis automatikusan alvó üzemmódba kerülhetnek, ha a rendszer úgy érzékeli, nem használják őket.

Az automatizáció ellenére az alkalmazások időnként természetesen meghibásodhatnak.

A régebbi Androidokhoz képest azonban most már nincs szükség arra, hogy újratelepítsük a hibásan működő alkalmazásokat, a rendeltetésszerű futtatáshoz elég bezárni és újraindítani azokat. Amennyiben az app egyszerű bezárása nem működik, akkor az androidos telefon alkalmazásinformációs oldalára lépve, majd a Kényszerleállítás menüpontra koppintva leállíthatjuk. És ha még ez sem válik, sok mindent megoldhat a gyorsítótár törlése.