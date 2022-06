Titkos kormányzati szállítmányt állíthatott Föld körüli pályára a SpaceX

Mozgalmas hétvégéje Elon Musk űrtechnológiai cégének, a SpaceX-nek, ugyanis 36 óra alatt három rakétakilövést vezényeltek le a hétvégén. Az indítások pénteken kezdődtek meg a Kennedy Űrközpontban, melyek során a hírek szerint egy titkos kormányzati projekt részét képező hasznos terhet is szállíthatott az egyik Falcon-9 rakéta, írja a Gizmodo.

Az első kilövéssel egyébként egyből történelmet írt az űrtechnológiai vállalat, ugyanis az újrahasznosított Falcon-9-es hordozórakétának ez volt a 13. repülése és leszállása.

A történelmi repülés során 53 Starlink műholdat állítottak pályára, reagálva az egyre növekvő internetes igényekre. Másnap, a második rakéta már a kaliforniai Vandenberg űrbázisról indult útjára, amikor is a Falcon 9-es a német hadsereg számára szállított fel radarképalkotó műholdat. A szerkezet különlegessége, hogy úgy tervezték meg, hogy a nap bármely szakaszában, az időjárási viszonyoktól függetlenül képeket küldjön a Föld felszínéről.

A harmadik, egyben utolsó kilövés a floridai Cape Canaveral űrállamosról indult, mely során egy hasznos terhet, a Globalstar szolgáltató FM15-ös, telefon- és kis sebességű adatkommunikációs vállalat tartalék műholdja indult útnak. Azonban több jelentés is arról számolt be, hogy mást is szállított a rakéta. Erre több minden utal: a rakéta három szokatlan égést produkált, majd leérkezéskor a központ azon részén landolt, ahol a nehézrakományú rakéták szoktak.

Ráadásul egy videót is közzétett a SpaceX, amelyen az látszik, hogy a rakéta második fokozatán egy hasznos teheradapter lehetett, ami egy másik, meg nem nevezett hasznos terhet is telepíthetett. A Tesla nem reagált a kérdésekre.

Deployment of Globalstar FM15 confirmed pic.twitter.com/nIFOk5sqKF — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2022

A vasárnapi kilövés volt a SpaceX 26. startja 2022-ben, és a vállalat még többet tervez az év hátralévő részére. A Starship ugyanis megkapta a szükséges engedélyeket, így Elon Musk szerint júliusban készen is áll majd a kilövésre. Musk azt reméli, hogy a Starship a vállalat következő generációs Starlink műholdjait állíthatja majd pályára.