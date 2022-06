Megvan Mark Zuckerberg új jobbkeze

Az Instagram már elrabolt gyermekek megtalálásában is segít

Június 1-én mondott le pozíciójáról Sheryl Sandberg, a Meta második számú vezetője, de már meg is van, hogy a jövőben ki lesz Mark Zuckerberg új jobbkeze: Javier Olivan (kiemelt képünkön balra) a következő működésért felelős igazgató (Chief Operating Officer, COO) – írja az IT Café.

Olivan az elmúlt 15 évben kulcsfigurája volt a Facebookról Meta névre váltó vállalat növekedésének, annak ellenére, hogy a nevét szinte egyáltalán nem ismerik az emberek.

Olivan Spanyolországban diplomázott, de a Stanfordon is szerzett diplomát. 2007 végén csatlakozott a Facebookhoz, előtte az NTT-nél és a Siemensnél is megfordult. A férfi az utóbbi években a vállalat növekedésért felelős igazgatója volt, a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger új funkcióinak bevezetését irányította. A jövőben az infrastruktúráért, üzleti fejlesztésért, illetve az üzleti termékekért és reklámokért is felel.