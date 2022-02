Az okos rúzs a fül legjobb barátja (x)

Jól néz ki és jól is szól? A HUAWEI innovatív rúzs alakú fülhallgatója mindkét téren kiválóan teljesít.

Sokfelől hallani, hogy kevés olyan okoseszköz van a piacon, amely egyszerre különleges a kinézetet tekintve, de közben ennek oltárán nem áldozzák fel a műszaki professzionalitást sem. A Huawei FreeBuds család legújabb tagja, a Freebuds Lipstick ugyanakkor, csatlakozva a széria többi modelljéhez, úgy tartja meg márkától megszokott csúcskategóriás tulajdonságokat, hogy közben igazán innovatív dizájnnal rendelkezik.

A töltőtok, főleg a tetejét levéve ugyanis egy az egyben egy márkás rúzsra hasonlít, és ezt az érzetet erősíti a belőle előbukkanó vörös fülhallgató-pár. Ha pedig ezeket használni kezdjük, azonnal nyilvánvaló lesz, hogy prémium kategóriás eszközről van szó.

Zajtalanul, sokáig

Ahogyan a HUAWEI Freebuds család többi tagjánál, úgy a Lipstick esetében is kétféle zajszűrő metódus dolgozik a Bluetooth 5.1 szabványra épülő fülesekben: két mikrofonból érkező információk felhasználásával csökkenti a környezeti hanghatásokat akkor, ha zenét hallgatunk vagy telefonálunk, és egy harmadik mikrofon bevonásával azt is eléri, hogy a hívott felet se zavarják a körülöttünk dudáló autók vagy a hangos tömeg, ellenben kristálytisztán, hangosan hallja azt, amit mi mondunk.

Ahogyan a HUAWEI FreeBuds család többi tagjánál megszokhattuk, a rúzs alakú fülhallgató esetében sem kell kompromisszumot kötnünk a zavartalan zenehallgatás és a hosszú üzemidő között. A HUAWEI FreeBuds Lipstick apró fülesei ugyanis egyetlen feltöltéssel akár 4 órányi zenehallhatásra és 2,5 órányi telefonálásra elegendő energiát tárolnak, amely még a bekapcsolt zajszűrés mellett is 2,5 illetve 2 órát jelent. És ez még semmi, hiszen a stílusos tok nemcsak a design-t szolgálja, hanem tölteni is tudja a fülhallgatókat: ezzel ugyanis akár 22 órányi zenelejátszásra készülhetünk, ami még a zajszűrés bekapcsolásával is elérheti a 14 órát.

Kényelem és extra segítség

Az intelligens fülhallgatót könnyedén vezérelhetjük koppintásokkal, így nem kell a telefon után nyúlni a hívásfogadásához, vagy ahhoz, hogy zenét indítsunk, számokat léptessünk, de ugyanígy egyetlen érintéssel aktiválható a zajszűrés funkció is. Ugyancsak komoly előny, hogy egyszerre képesek csatlakozni két eszközhöz is, amelyek között könnyedén válthatunk. Így például a laptopon vagy tableten nézett film közben is pillanatok alatt fogadhatjuk a mobilra érkező hívást. Az olyan kiegészítő funkciókat pedig hasznos extraként üdvözölhetjük, mint a valahol ottfelejtett fülhallgató megtalálását segítő hangjelzést, vagy a más tevékenységek közben is felhangzó emlékeztetések, legyen szó naptárbejegyzésről, vagy ha hallásunk egészsége szempontjából túl sokáig használjuk a fülhallgatót.

A HUAWEI FreeBuds Lipstick tehát elsőre is nagy csodálkozást kiváltó eszköz, amely nemcsak stílusos divatkiegészítő, hanem hasznos társunk is lehet a mindennapi használat során. A füllhallgató a Huawei hivatalos webáruházában érhető el.