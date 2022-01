Életveszélyes útvonalat ajánlott a Google Térkép

Korábban már több alkalommal is volt rá példa, hogy a napjaink legelterjedtebb navigációs megoldásának számító Google Térkép veszélyes utakra terelte a felhasználókat. Most újabb ilyen esetről számolt be a GizmoChina, amikor lezárt és életveszélyes területekre vezényelt pár motorost a térkép egy kemény hóvihar idején.

Crystal A. Kolden (@pyrogeog) a Twitteren osztott meg egy képernyőmentést arról, hogy a kaliforniai Sacramento és a nevadai Reno közt ajánlott útvonal egyenesen katasztrófa: az erdei útszakasz nem csak, hogy rosszul karbantartott, de a hóviharok miatt halálos is lehet arrafelé közlekedni. A Marysville Roadon át vezető keskeny, kétsávos ösvény a Tahoe Nemzeti Erdőn vonul át.

Más felhasználók is felhívták rá a figyelmet, hogy a Térkép androidos verziója nem minden esetben jelzi az útlezárásokat, így nem szabad pusztán arra hagyatkozni. Az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata (USFS) korábban már felhívta rá a sofőrök figyelmét, hogy semmiképp ne használják az útvonalat, az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) pedig szintén figyelmeztetett, hogy a Tahoe-tó környékén veszélyes helyzet alakult ki a rengeteg hó miatt.

Az eset ismét bizonyítja, hogy a jól bevált appok nem mindig teljesen megbízhatóak a szélsőséges időjárási körülmények közt, és érdemes több helyről tájékozódni, mielőtt útra kelnénk.

.@googlemaps This is an abject failure. You are sending people up a poorly maintained forest road to their death in a severe blizzard. Hire people who can address winter storms in your code (or maybe get some of your engineers who are stuck in Tahoe right now on it). pic.twitter.com/IzagAXzBtA

— Dr. Crystal A. Kolden 🔥 (@pyrogeog) December 28, 2021