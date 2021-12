Ingyen van a legújabb Tomb Raider-trilógia

Az Epic Games Store digitális játékáruház elég komoly akciókat hirdetett az ünnepek alatt, de a legnagyobb durranást december 30-ra hagyták, hiszen mától egészen 2022. január 6-ig ingyen igényelhető náluk a legújabb Tomb Raider-trilógia PC-re. A Crystal Dynamics fejlesztőcsapat 2013-ban rebootolta a híres régésznő kalandjait, szimplán Tomb Raider címmel, amiből aztán egy három részes történet kerekedett. Ennek a sorozatnak a három darabja, a Tomb Raider: Game of the Year Edition, a Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition és a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition szerezhető be egyetlen fillér kicsengetése nélkül.

Ha valaki szeretné bezsákolni a játékokat, annak nincs sok dolga: a program megszerzésének feltétele mindössze egy élő regisztráció az Epic Games Store-ban. Ha ez megvan, akkor a főoldalon csak rá kell katintani az ingyen kínált videójátékokra, az adatlapjukra jutva igényelni őket (megnyomni a Get gombot), majd ezt követően mind bekerül a felhasználó játéklistájába, ahonnan a jövőben bármikor telepíthetől, és így játszhatók lesznek. A jelenlegi akció befejeztével, január 6-án délután 5 órától pedig egy újabb játék lesz ingyen: a Gods Will Fall.