Ingyen használhatnak laptopokat a brit hajléktalanok, hogy könnyebben találjanak munkát

Az Egyesült Királyságban található Cornwall megye önkormányzata laptopokat és táblagépeket fog biztosítani hajléktalanoknak és internethozzáféréssel nem rendelkező más állampolgároknak – írja a BBC.

A hajléktalanokat segítő St Petrocs jótékonysági szervezettel való közös együttműködés keretén belül az eszközök használatához szükséges képzést is megkapják az érintettek, így hozzáférhetnek a különféle internetes szolgáltatásokhoz, és új lehetőségek nyílnak számukra a munkavégzéshez, tanuláshoz. A szervezetnél azok is jelentkezhetnek, akiknek van lakhatásuk, de nincs gépük vagy internethozzáférésük Természetesen az eszközök száma korlátozott, 70 eszközt tud nyújtani a szervezet, azokat is meghatározott ideig.

Az önkormányzat szerint 2019-es adatok arról árulkodnak, hogy Cornwall megye és a hozzá közel eső Scilly-szigetek lakosságának 13 százaléka sosem használt még internetet, és a felnőttek negyede nincs birtokában alapvető digitális készségeknek. Mivel a továbbtanulás, egészségügy, és más szolgáltatások egyre nagyobb inkább áthelyeződnek az online térbe, fontos ügy a felzárkóztatás.