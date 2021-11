Ingyen jár három hónapig az Apple TV+ az LG tévé tulajdonosoknak

November 15-től kezdve az LG okostévé tulajdonosok három hónapig ingyenesen vehetik igénybe az Apple TV+ szolgáltatást – jelentette be a gyártó. A világszerte több mint 80 országban elérhető promóció a 2016 vagy azután vásárolt 4K és 8K LG okostévékre vonatkozik, és azok a felhasználók vehetik igénybe, akik 2022. február 13-ig regisztrálnak az akcióra.

Az ajánlat az LG Content Store-ból vagy a televízió főmenüjében az Apple TV+ reklámbannerre kattintva lesz elérhető. Az egyetlen buktató, hogy csak az új előfizetők élhetnek a lehetőséggel, így aki korábban már használta a szolgáltatást, az kimarad a promócióból.

Jelenleg az Apple TV+ szolgáltatáson belül már közel 100, magyar feliratos tartalom érhető el, és a szolgáltatás 2019-es indulása óta az Apple folyamatosan bővíti ak kínáltot, olyan sztárokat vonultatva fel, mint Tom Hanks (GreyHound, Finch), Jason Momoa (See), Samuel L. Jackson (The Banker), Jennifer Anniston (The Morning Show) vagy éppen Chris Evans (Defending Jacob).