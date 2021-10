Kiszivárgott képen a Meta kamerás okosórája

Még több infó derült ki a Facebook anyacég Meta (ezt még nekünk is szoknunk kell) régóta pletykált okosórájáról– írja a Bloomberg. A rejtélyes eszközről Steve Moser appfejlesztő osztott meg egy képet, aki a cég Ray-Bannal együtt fejlesztett okosszemüvegének alkalmazásában szúrta ki az árulkodó jeleket.

Eszerint az Apple Watch-ra hajazó viselhető eszköz lekerekített sarkakkal bír majd, a képernyő alján pedig látható lesz egy aprócska belógó szenzorsziget. A programkód alapján az óra 1080p-ben tudna videófelvételeket készíteni, és LTE modemet kaphat. A cégen belül Milan munkanéven fut a projekt, és a jelek szerint 2022-ben jelenhet meg az elsőgenerációs modell.

ICYMI I shared a photo of Facebook/Meta’s ‘Milan’ smartwatch with a bellybutton camera notch yesterday. And here is a glyph of it found in the same app. It could be used as a key EMD & VR input device in the future. https://t.co/hrOr4RQ9HA pic.twitter.com/BVzjXWPU8Q

— Steve Moser (@SteveMoser) October 29, 2021