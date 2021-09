„Van hiány, de egy kicsit túlfújták a lufit” – tapasztalt informatikusból van kevés a hazai piacon

Az informatikusok iránti kereslet kétszeresére nőtt Magyarországon – állapította meg az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. által végzett, januárban közzétett, átfogó digitális munkaerőpiaci felmérés, ami az öt évvel korábbi adatokhoz viszonyít. Jó ideje hallani már, hogy informatikusokra mindig is szükség lesz, a szakma nem csak biztos megélhetést, de magas béreket is biztosít.

Ennek ellenére még mindig nincs itthon elég tapasztalt szakember.

A problémával pedig azért is foglalkozni kellene az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) szerint, mert a tartós és növekvő digitális szakemberhiány súlyosan veszélyezteti a nemzetgazdasági és a vállalati szintű versenyképességet. Ma már valamennyi ágazatban a digitalizáció és az innovatív technológiai fejlesztések állnak a fókuszban, de felkészült munkaerő hiányában ezek a fejlesztések elmaradnak, ami a magyar vállalkozásokat (és különösen a hazai kkv-kat), illetve a magyar nemzetgazdaságot egyaránt versenyhátrányba hozza.

A kutatás a keresleti és a kínálati oldal elemzése alapján megállapította, hogy az IT-szakértők iránti piaci kereslet még évekig felülmúlja az oktatási rendszer kibocsátását: jelenleg is mintegy 9 ezer informatikai álláshely betöltetlen, miközben egyre nyílik az olló, és a jelenlegi trendek alapján két év múlva akár 26 ezer fő is lehet a különbség a piaci kereslet és a képzési kibocsátás között. Ugyan a különböző képzési rendszerekből (felsőoktatás, szakképzés, OKJ, bootcamp képzések) a következő két évben mintegy 18 ezer új szakember kerülhet ki a munkaerőpiacra, ez még mindig kevés a piac gyorsuló ütemben bővülő igényeinek kiszolgálására.

Laczkó Gábor, a vállalati informatikai rendszereket fejlesztő és üzemeltető Stylers Group ügyvezetője szerint fejlesztő alapvetően egészen sok van a piacon, viszont a tapasztalt szakemberek aránya kisebb.

– mondta el az ügyvezető a 24.hu-nak.

Laczkó szerint Magyarország „egy deep tech országnak” számít, remek mérnök és informatikai beállítottságú szakemberekkel – ez egy külföldön is híres sajátosságunk. Ennek okán szívesen települnek ide külföldi vállalatok, hogy kiépítsék a gárdájukat, szimpatikus ország vagyunk, jó feltételekkel, szakemberekkel – külföldi szemmel nézve. Minél több vállalat jön, annál több munkahelyet teremtenek, amit egy idő után egy kis, véges számú piacon nehéz pótolni.

Az ország egyik vezető HR-szolgáltatójának számító WHC munkaerő-közvetítés üzletágának vezetője, Greguss Csaba szerint több tízezer IT-szakembert tudna felszívni a munkaerőpiacról a vállalati szféra, akár azonnal is. Megfigyelhető egy egyre erősödő bérspirál, amivel a szakemberek is tisztában vannak. Szintén említi, hogy a nemzetközi informatikai óriások hazánkban toboroznak, a Magyarországról ellátható fejlesztői, tesztelői feladatokra magasabb, nyugat-európai bérért. Nagy tehát a verseny a tapasztalt munkaerőért.

– vázolja a helyzetet Greguss.

Mivel a világjárvány átalakította az irodákat, a home office elterjedtté vált, így a teljes otthoni munkavégzés sok informatikus részéről már elvárásként jelentkezik.

Laczkó szerint a junior/senior arány javításánál az egyik fontos tényező, hogy a cégek időt adjanak ahhoz, hogy a junior szakemberek tapasztaljanak, és felvegyék az egyre nagyobb és nagyobb projektekkel járó sajátságokat, kihívásokat. A másik fontos szempont, hogy nem mindenki alkalmas a senior, tervezői vagy vezetői szerepekre.

– magyarázza a szakember lapunknak.

A legkeresettebb szakemberek jelenleg a frontend, full stack, iOS, backend fejlesztők, data szakértők, devops mérnökök, rendszeradminisztrátorok, és a különféle programozói tudással bíró mérnökök. Greguss szerint a jövőben a komplexebb gondolkodást és a mélyebb programozási ismereteket igénylő munkakörök kerülnek majd fókuszba, míg az egyszerűbb feladatokat automatizmusok váltják ki. Addig is a „gyorstalpaló” átképző iskolák (GreenFox, Codecool, ProgMasters) rövid távon tudják enyhíteni a munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket, és néhány ezer főnek biztosíthatnak egy új pályamodellt az informatika területén, azonnal felhasználható, alapfokú tudást adva.

Nem új jelenség az sem, hogy a magyar cégek az egyszerűbb feladatokat külföldre, főleg ukrán, indiai szakembereknek szervezik ki. Az Entrepeneur 2018-ban elemezte átfogó cikkben azt a jelenséget, hogy a globálissá váló nagy IT-cégek az olcsó munkaerőt kínáló fejlődő országokba szervezik ki a kevésbé erős képzettséget igénylő munkaköröket, mondjuk a tech supportok működtetését. A célpont főleg India, ahol a magas színvonalú képzéshez bőséges munkaerő és alacsony bérek társulnak.

Európában Ukrajna vált egyre meghatározóbbá az évek során, a világ negyedik legnagyobb országa IT-szolgáltatások és -termékek exportjában. Bár Indiához képest drágább az ukrán munkaerő, a szakemberek képzettsége előnyt jelent, és Ukrajna tömegesen képzi ki a informatikusokat. A kiszervezéssel foglalkozó Global Sourcing Association (GSA) 2017-ben „az év kiszervezési célországának” nevezte Ukrajnát, ahol olyan cégek jelentek meg a piacon, mint a Samsung, az IBM vagy az Oracle. Ugyan Ukrajna népessége hetede az Egyesült Államok lakosságának, mégis majdnem 50 százalékkal több szoftvermérnököt képeznek ki évente, 36 ezer szakembert.

Az egyszerűbb IT (és nem IT) -folyamatok kiszervezése nem mai jelenség. Tradicionálisan a jól részekre bontható, nem komplex feladatok nagy számban végrehajtva: ez adja a szolgáltató-központok igényének alapját, amelyre építve később a komplexebb kiszervezett folyamatok is megérkeztek hazánkba. Az előbbi feladatok egy része volt tradicionálisan az indiai központok tárgya, mára pedig az automatizálás irányába tolódott. Ezzel párhuzamosan az indiai oktatásban korábban megjelennek az IT-ismeretek, így akár felsőfokú oktatás nélkül is nagyobb számban tudják ellátni ezen feladatokat. Ukrajnából erős szakmai tudással rendelkező szakemberek érhetők el nagy számban, viszont kell a minimum erős középfokú angol nyelvtudás