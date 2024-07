Selma Blair: Nem hiszem, hogy az emberek értik, milyen drága dolog rokkantnak lenni

Selma Blair nemrég az Us Weeklynek adott interjút, melyben egyebek mellett betegségéről, a szklerózis multiplexről is szó eset, amivel 2018-ban diagnosztizálták. A színésznő elmondta, hogy továbbra is remisszióban van, évente néhányszor MRI-vizsgálatra megy, és még mindig jár kezelésekre. IVIG-t is kap, azaz egy olyan terápiát, amely egészséges donoroktól származó antitesteket használ, melyek megakadályozzák, hogy megbetegedjen.

Így tartom fenn azt a jó közérzetet, amit az emberek látnak. Néhányat kísérleti jellegűnek tartanak, de semmi sem annyira szokatlan – nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy Svédországba vagy Németországba menjek és ezeket a vad dolgokat csináljam

– fogalmazott az 52 éves színésznő, hozzátéve: nem veszi természetesnek azt, hogy van hol laknia vagy például van hűtőszekrénye.

Az emberek gazdagnak és híresnek tartanak, de sok olyan év volt, amikor nem dolgozhattam, és ez mélyen érintett. Ha nem kapom meg a SAG-biztosításomat, akkor nem kapom meg a vérkészítményeimet. Nem hiszem, hogy az emberek értik, milyen drága dolog rokkantnak lenni. Vannak nagyon nehéz napok, és elgondolkodom a munkán. Egyedülálló anyaként támogatom a gyerekemet, és nagyszerű életet akarok mindkettőnknek. De tudom, hogy kiváltságos vagyok, mások sokkal többet küzdenek

– magyarázta Blair, hozzátéve: noha ő hajlandó nyitottan beszélni a témáról, nem gondolja, hogy „a fogyatékossággal élő civil embereknek minden kíváncsi elme előtt meg kellene nyílnia”.

A beszélgetés során az is szóba került, hogy a színésznőnek új párja van, akivel kapcsolatban mindössze annyit árult el, hogy a férfi korábban producerkedett, de már más szakmában tevékenykedik.

Középnyugati férfit akartam, és találtam egy igazi középnyugati férfit. Egy asztal túloldalán láttam meg, és most ő a pasim. Szerintem a kapcsolatokat jobb, ha távol tartjuk a sajtótól, amennyiben lehetséges. Senki nem akarja, hogy vizsgálódásnak legyünk kitéve. De igen, 52 évesen is meg lehet találni a szerelmet. És azon túl is

– jelentette ki Blair, aki férjhez menni többé már nem szeretne.