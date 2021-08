Lezárult a Vodafone rendszerátállása

A Balatonra is 5G-t visz a Vodafone

Kezd helyreállni az élet a Vodafone ügyfélkiszolgáló rendszereiben a július második felében tervezett, jelentős informatikai fejlesztési folyamat lezárását követően – tudta meg a szolgáltatótól a HWSW. Az informatikai szaklap úgy tudja, hogy a Vodafone értékesítési és ügyfélkiszolgáló rendszereiben már csak néhány, elhanyagolható forgalmat bonyolító szolgáltatás elérése problémás. Az adatvásárlás minden felületen működik, és a számhordozási művelet is helyreállt a múlt héten.

Augusztus elején még arról írtunk: a háttérben több folyamatot illetően, a hivatalos kommunikációval ellenben tovább voltak érezhetők a hatásai a Vodafone Magyarország júliusban bejelentett, mobilos ügyfélszolgálati rendszere átállásának. Ennek nyomán több netes felületen is olvasni lehetett különböző problémákat az ügyfelek részéről. A mobilos ügyfeleket érintő folyamat az ügyintézésen túl az értékesítési folyamatokra is hatással volt. A múlt hét elejéig folyamatosan terhelt volt a telefonos ügyfélszolgálat is, ami az elmúlt hetek állapotához képest jelentősen csökkent.

A hivatalos kommunikáció szerint az átállási folyamat július 24-től július 28-ig tartott volna. Ennek során a szolgáltató az alapszolgáltatásokon kívül lekapcsolta átmenetileg az értékesítési felületeket, és több ügyintézési forma is elérhetetlenné vált.

Végül a migrálás a tervezettnél két nappal tovább tartott, az új rendszer élesbe állását követően sem tért vissza az ügyfelek számára minden a régi kerékvágásba, leginkább a mobilappot érintően, mely a folyamat lezárását követően még napokig nem volt használható, illetve amikor elérhetővé vált a felület, néhány funkció (pl. adatvásárlás) továbbra sem működött – írja az informatikai szaklap.