Kilenc különleges történet arról, hogyan lehet egy gombnyomás életmentő

Eltévedt túrázókon, szívbeteg időseken, stroke-gyanús férfin és cukorbeteg fiún is segített már az ÉletMentő applikáció, amivel egy gombnyomásra lehet gyors segítséget hívni. Az alkalmazásnak azonban a gyorsaság csak az egyik előnye. Kilenc történeten keresztül mutatjuk meg, hogyan képes ténylegesen életet menteni egy mobilra letöltött app.

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közösen fejlesztette ki az ÉletMentő applikációját, amivel egyetlen érintéssel lehet hívni a mentőt. A mentő ezzel együtt a hívó fél pontos tartózkodási helyét is megkapja, illetve a fontosabb egészségügyi adatait is. Mindez sokkal gyorsabbá és precízebbé teszi az ellátást, hiszen az előnye nemcsak az, hogy rövidebb idő alatt ér oda a segítség, hanem az is, hogy a mentősök már úgy érkezhetnek a helyszínre, hogy tudják, a bajban lévőnek milyen kórelőzményei vannak, és például érzékeny-e valamilyen gyógyszerre.

Sokkal több, mint egy gombnyomás

Számos történet van, amely az ÉletMentő alkalmazásnak köszönhetően valódi életmentéssel és hepienddel végződik. Mutatunk egy párat ezek közül, amelyek azt bizonyítják, hogy az applikáció segítségével hogyan lehet ténylegesen egy gombnyomással életet menteni. Ennek a bizonyos gombnyomásnak és feleségének köszönheti életét egy 71 éves férfi is, aki fűnyírás közben mellkasi fájdalomra panaszkodott és összeesett. Felesége a segélykéréskor – amit az applikáción keresztül bonyolított le – egyetlen gombnyomással elküldte férje egészségügyi adatlapját, amin láthatóvá vált többek között az is, hogy a férfinak korábban már volt infarktusa. A mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet, ami perceken belül helyszínre ért. Végül a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit, életmentő felesége kíséretében.

Egy másik hetven év feletti férfinek is segített az app. Egy ismert szívelégtelenséggel küzdő 73 éves férfi kérte a mentők segítségét, az idős úr egy gombnyomással, az alkalmazás segítségével elküldte egészségügyi adatlapját a segélykéréskor, így a mentésirányító számára azonnal egyértelművé vált, hogy nagy a baj. Az idős úrnak ugyanis egy apró, életmentő defibrillátort ültettek a szívéhez, ami szabálytalan szívverés esetén azonnal sokkol. A parányi eszköz az eset idején is ezért léphetett működésbe. A mentők rögtön emelt szintű ellátásba kezdtek, ami után stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit.

Nemcsak az idősebb generációnak hasznos, a fiataloknak is életmentő lehet az alkalmazás. Annak a 16 évesnek mindenképp az volt, aki számára inzulinos cukorbetegként különösen fontos, hogy a segítők ismerjék állapotát. A fiatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei otthonában lett rosszul, mivel azonban korábban már letöltötte az ÉletMentő alkalmazást a mobiljára, egy gombnyomással tudott segélykérést indítani azon. Így a mentésirányító nemcsak azt láthatta, honnan érkezik a segélykérés, hanem azt is, hogy a segélykérő diabéteszes és hogy milyen gyógyszereket szed. A legközelebbi mentőegység riasztásával a fiatal rendkívül gyorsan kapott segítséget.

Tényleg minden másodperc számít

Alapigazság, hogy minden segélykéréskor fontos, hogy minél előbb érkezzen meg a bajba jutotthoz a segítség. A stroke esetén is döntő az időfaktor: ha a stroke-os beteghez korán érkezik a szakszerű segítség, felépülése akár 100 százalékos is lehet. Tudta ezt az a férfi is, aki felesége telefonjáról, az ÉletMentő applikációt használva indított segélykérést. Figyelmes lett ugyanis felesége elkent beszédére, ami a stroke egyik tipikus jele. A mentésirányító az alkalmazás által továbbított adatoknak köszönhetően a nő ismert betegségeit és rendszeresen szedett gyógyszereit is megtudhatta. A kiérkező mentők stroke-ra gyanakodtak, ezért CT vizsgálatra szállították, ahol be is igazolódott a gyanú és azonnal életmentő beavatkozáson esett át az asszony.

Túrázáskor is életmentő

Számos esetben döntünk úgy, hogy nem visszük magunkkal a mobilunkat, főképp akkor, ha kikapcsolódni szeretnénk. Ez azonban nem minden esetben jó ötlet. Ezt ma már pontosan tudja az a 15 éves fiú is, aki családi biciklitúrán szenvedett balesetet Borsod megyében: megcsúszott és árokba borult a vizes úton. Édesapja az ÉletMentő app-on keresztül kérte a mentők segítségét, akik GPS alapú pontos helymeghatározással gyorsan a helyszínre is értek. A bukósisaknak köszönhetően – szerencsére könnyebb sérülései ellátása után –, édesapja kíséretében szállíthatták kórházba a mentők a bajbajutott túrázót.

Egészen biztos, hogy az a 19 éves fiatal lány is áldja döntését, hogy magával vitte a mobilját, aki lovaglás közben esett hatalmasat az erdőben. Annyira megsérült a karja, hogy nem tudott visszaülni a nyeregbe. Szerencsére ott volt mobilján az ÉletMentő app, amin keresztül segítséget tudott kérni. Nem jelentetett gondot, hogy erődben érte a baleset, mert a GPS helymeghatározásnak köszönhetően a mentésirányító azonnal látta a baleset pontos helyszínét. Riasztotta a legközelebbi mentőegységet, akik így percek alatt megtalálták a beteget a hatalmas erdőben. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a sérültet.

Külföldön is hasznos lehet az ÉletMentő app, ezt megtapasztalta az a három magyar túrázó, akik a szlovákiai Chopok havas erdejében a rossz látási viszonyok miatt tévedtek le az útról. Már a túra előtt, Magyarországon letöltötték az alkalmazást, aminek segítségével egy gombnyomással elküldték helyzetüket a szlovák mentőknek. A határ másik oldalán szolgálatot teljesítő szakemberek így gyorsan megtalálták az esti hidegben átfagyott csapatot. A túrázók végül a szerencsének köszönhetően nem szorultak orvosi ellátásra, pár pohár forró tea után szállásukra szállították őket a szlovák hegyimentők.

A bejelentő nem tudta, hova kéri a segítséget, de a mentők igen

Az ÉletMentő applikáció egyik nagy előnye, hogy a segítségkérő helyét egyből meg tudja határozni. Egy buli után sétált haza Orosházán egy debreceni nő, aki egy 40 év körüli földön fekvő, magatehetetlen férfit talált. Segíteni akart neki úgy, hogy mentőt hív, de nem tudta, pontosan hol van. Mobilján viszont ott volt az ÉletMentő alkalmazás, amelynek aktiválásával a mentésirányító látta a pontos a helyszínt, így azonnal riaszthatta is a legközelebbi mentőegységet. A nő a mentők kiérkezéséig sem tétlenkedett: az app-ban található ábrák alapján oldalára fektette a férfit, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.

+1 történet egy kétéves kislányról

Utolsó kiválasztott történetünk is azt bizonyítja, hogy mennyire hatékony tud lenni az ÉletMentő alkalmazás. Az eset Pest megyében történt, ahol egy apuka hívott az appon keresztül segítséget a 2 éves kislányához. A gyerek lázas volt, melynek következtében görcsroham zajlott le. Az édesapa segítségkérése után nem sokkal két mentőegység érkezett a helyszínre, és a kislányt stabil állapotban szállították kórházba.