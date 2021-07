Lebénult ember gondolatait formálta szavakká egy implantátum

Páratlan eredményről számolt be az Oregon Egészségügyi és Tudományos Egyetem: részlegesen visszaadták a beszédképességét számítógép segítségével egy olyan embernek, aki teljesen lebénult, és képtelen hangokat képezni – írja a Futurism.

A csak Panchónak nevezett beteg tulajdonképpen nem beszélni tanult meg újra, hanem gondolatait szavak formájában fordította le egy képernyőre. A New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a férfinak elég volt csak arra gondolnia, hogy beszél, a szavak pedig meg is jelentek a képernyőn.

A szakértők szerint elképesztő, hogy az agy beszédmotoros területein megjelenő elektromos aktivitás segítségével le lehet fordítani, mire gondol valaki. A kutatóknak azért is volt nehéz dolguk, mert fogalmuk sem volt, Panchónak van-e olyan agykárosodása, ami miatt egyáltalán nem képes kommunikálni. Így még

abban sem lehettek biztosak, hogy ha a technológia működik, kapnak eredményt.

Egyelőre az agyba ültethető implantátummal dolgozó technológia nem tökéletes: 9000 szóból csak körülbelül fele esetben volt képes helyesen megtippelni, mit szeretne mondani Pancho. Ennek ellenére a beteg azt kommunikálta, hogy a tech megváltoztatta az életét. Addig ugyanis az orvosai azt mondták, semmi esélye nincs arra, hogy újra kommunikálni tudjon.