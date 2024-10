Végrehajtóvá nevezték ki a KDNP egyik parlamenti képviselőjének fiát

Végrehajtói kinevezést kapott Földi László kereszténydemokrata országgyűlési képviselő fia – értesült a HVG. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága összesen tizenöt pozíciót hirdetett meg, ezek közül több is azután üresedett meg, hogy vádat emeltek a Schadl-ügy érintettjei ellen.

„Leszögezném, hogy fiam, dr. Földi Márton, aki már felnőttként természetesen külön háztartásban él, szakvizsgázott jogász, s már korábban is pályázott önálló bírósági végrehajtói helyre. … Szakmai pályafutására édesapaként büszke vagyok” – közölte a lappal Földi László.

A végrehajtói kinevezésekről pályázati úton döntöttek. A kiírás szerint azok jelentkezhettek, akik egyebek mellett egyetemi jogi végzettséggel és legalább kétéves gyakorlattal rendelkeznek, valamint letették a végrehajtói szakvizsgát is. Büntetett előélettel senki sem kaphatott kinevezést.

A lap szerint a KDNP-s politikus fia várhatóan abban a szigetszentmiklósi körzetben nyithat majd irodát, ahol korábban a Schadl-ügy egyik vádlottja dolgozott. Ez a körzet egyébként kifejezetten jövedelmezőnek számított az elmúlt években: 2020-ban például 173 millió forint volt a korábbi iroda adózott eredménye, 2021-ben pedig 198 millió forint. A nyereséget ebben a két évben osztalékként teljes egészében kivette a később vádlottá váló tulajdonos.

A meghirdetett végrehajtói helyek közül több is azután üresedett meg, hogy az ügyészség vádat emelt a Schadl-ügy gyanúsítottjai ellen. Őket azzal vádolták, hogy megállapodtak Schadl Györggyel arról, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar akkori elnöke – a vád szerint Völner Pál volt államtitkár segítségével – elintézi nekik a végrehajtói kinevezésüket. A vádirat alapján cserébe az így megnyitott irodák bevételét, vagy annak egy részét kellett átadniuk Schadlnek. A végrehajtói kar volt elnöke tagadja a vádakat a jelenleg is folyó bírósági perben.

Földi László 2022-ben a Pest megyei 12-es körzetben, Cegléden szerzett mandátumot a szavazatok több mint 59 százalékát megszerezve. Így jutott be az Országgyűlésbe, de nem először: 2010 óta folyamatosan képviselő, 2006-2014 között pedig polgármesternek is megválasztották Cegléden. Földi korábban arról is ismertté vált, hogy a tudatos gyerektelenséget deviáns gyakorlatnak nevezte.