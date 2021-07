Hiába rettegnek tőle sokan, ez lehet az új iPhone neve

Ekkor mutathatja be az Apple a legújabb iPhone-t

Már több oldalról lehetett hallani, hogy az Apple ősszel érkező idei csúcsmobil-szériája az iPhone 13 név alatt fut majd, az egyes modellek pedig a „mini”, „Pro” és „Pro Max” utótagokat kapják.

Viszont az első hírek felröppenése után a felhasználók egy része nemtetszését fejezte ki a tizenhármas szám miatt (egyes kínai gyártók egyébként inkább át is ugorják a babonás számot). Az ellenérzést tükrözte a Sellcell júniusi közvélemény-kutatása is, mely szerint a megkérdezett Apple-felhasználók 74 százaléka jobban örülne annak, ha valami más lenne az idei almás mobilok neve, 18,3 százalék pedig ebből az okból kifolyólag inkább meg se venné a telefont. Ez is mutatja, hogy a triszkaidekafóbia (vagyis a 13-as szám miatti félelem) valós jelenség, és még a mobilgyártóknak sincs könnyű dolguk ilyen téren.

Az Economic Daily News beszállítói láncból származó forrásokra hivatkozva viszont azt írja, hogy az Apple-t ez különösen nem zavarja, és az iPhone 11, majd iPhone 12 modelleket követni fogja a sorban az iPhone 13.