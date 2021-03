OneOdio A70 fejhallgató tesztje – Az év meglepetés terméke (x)

A OneOdio nevű cégről lehet, hogy sokan nem hallottak még, pedig remek termékeket gyártanak, leginkább a fejhallgató kategóriában. Az egyik legjobb ár-érték arányú, vezetéknélküli termékük került most a tesztasztalra. Hosszú üzemidő, meglepően jó hangminőség, tandem zenehallgatás, rendkívül kis méret, és igencsak jutányos ár. A termékre 2 év garanciát ad a gyártó, lengyel raktárból érhető el, ráadásul, ha kettőt rendelünk, a második fejhallgatót 50% kedvezménnyel lehet elhozni.

OneOdio A70 vezetéknélküli fejhallgató

A OneOdio egy kínai márka, ami több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a különböző audiotechnikai eszközök gyártása terén. Számtalan termékük közé tartoznak vezetékes és vezeték nélküli fejhallgatók, készítenek kifejezetten DJ-knek szánt fejhallgatókat is, élen járnak a zajszűrési – ANC – technikákban, de a Hi-Fi szerelmesei is megtalálják a számításukat. Termékeiket a világ több mint 30 országában forgalmazzák, melyek híresek kiváló ár/érték arányukról.

A OndeOdio A70 kellemes dizájnnal ellátott dobozát kibontva az alábbiak tárulnak elénk: leírás, egy spirál, 6,35-3,5 mm-es jack kábel aranyozott végekkel, egy apa-apa kábel, ami úgynevezett „dual duty” elven működik, és egy második fejhallgatóval képes megosztani a hangot. Szintén az A70 vívmány a „jack lock”, ami egy elforgatható peremet jelent a kábel mentén, amitől az bepattan a fejhallgatóba, és így nem tud kimozdulni. Minden OneOdio termékhez, így az A70-hez is jár egy hordtáska, de vásárlástól függően mindenféle egyéb ajándékot is szokott adni gyártó, ami a fejhallgatótartó állvány, a hordtáska vagy a pohár alátét valamelyikében merül ki.

Az A70 anyaghasználata kellemes, jó minőségű műanyagból és műbőrből áll össze, amelyet a lehetőségekhez és az árszinthez képest igyekeztek esztétikusan kialakítani. A pánt állítómechanikája belül fém, tehát eltörni nem fog. A fejhallgatót nagyon passzentosan be lehet állítani, jól tart, és az over-ear – teljes fület körbeölelő – szivacsok is jól fednek. Remek dolog, hogy a normál méret nagyjából felére összecsukható a termék, így nagyon könnyű szállítani, bár állandó lakóhelye minden bizonnyal a székek karfája lesz.

A OneOdio A70 a vezetéknélküli fejhallgatók táborát erősíti. Az ezüst-barna variáns járt nálunk – van belőle fekete, piros és arany színű is -, az összhatás kellemes, de az azért érezhető az anyaghasználaton, hogy nem egy prémium termékről van szó. A zajkeltő hosszabb távon is kényelmes, bár lehet, hogy nagyobb melegben a műbőr fülpárnák alatt izzasztani fogja használóját.

Kézbe fogva az A70-et, néhány érdekesség tűnik fel: 2 db jack port van rajta, a bal oldali 6,35 mm-es felel a vezetékes kapcsolatért, a jobb oldali pedig a már említett dual duty kábel kimenete, amivel átadható a hang egy második fejhallgatónak. A jobb oldali 40 mm-es hangszóró alá rejtették a vezérlést, itt lehet a hangerőt, a ki- és bekapcsolást állítgatni, illetve, ha headsetként használjuk – van beépített mikrofonja -, akkor a hívást az utóbbi gombbak lehet felvenni, illetve letenni. A 6,35 mm-es jack csatlakozó bedugása automatikusan kikapcsolja a BT modult és ezzel a vezetéknélküli kapcsolatot is, ilyenkor a gombok sem működnek. Ez jellemzően Microsoftos környezetben – mivel még mindig csapnivalóan rossz a Windows BT kezelése – vagy keverőpultnál lesz érdekes, ott pedig más módszerrel úgyis lehet állítgatni a fent említett dolgokat. Bluetooth kapcsolaton keresztül Androidos rendszerekkel is használható, a párosítás nagyon egyszerű, a bekapcsoló gombot kell hosszan nyomni, ilyenkor a státusz LED kék-piros villogásra vált, majd kapcsolódik a megfelelő eszközökhöz.

A beépített mikrofonja nem rossz, de a semmi extra kategória, a túloldalon hallható, de lehetne jobb is a hangminőség. Az üzemideje brutálisan hosszú, 4 nap alatt sem sikerült lemerítenünk. A gyártó állítása szerint 25 óra, ezt teljes mértékben helytállónak tűnik, ami pont ideális hosszúságú egy kiadósabb bejáratásra. Az akkumulátora micro USB porton keresztül tölthető fel, a mobiloknál már megszokott módon.

A hangképe nagyon érdekes, a leírás szerint enyhe V a karakterisztika, vagyis nagyjából 200 Hz-ig, illetve 10 Khz körül van benne egy kiemelés, középen pedig laposabb, de ezt eleinte észre sem vettük, annyira finoman teszik a japánból származó 40 mm-es sugárzók a dolgukat. A zene kellően részletgazdag, és nincs végzetesen elrontva a hangkép, ahogyan mostanában az olcsó fejhallgatóknál tapasztaltuk. Semmi dübögés, dobozhang vagy hasonló tipikus hiba, a finom szub basszus hangok is hallatszanak, és az olyan hangszerek is jól szólnak a háttérben, mint a konga vagy a csörgődob. Alapvetően olyan zenéket érdemes vele hallgatni, amikben a gyorsabb és a lassabb ütemek váltogatják egymást, de van énekhang is, ezeket szépen szétválogatja a fejhallgató.

Összegzés

A OneOdio A70 az év meglepetése fejhallgató kategóriában. Ennyiért ilyen hangminőséggel nagyon ritkán találkozni, ráadásul van egy-két érdekes extra szolgáltatása – dual duty kábel és jack lock -, ami akár szempont is lehet a vásárláskor. Az A70 14 200 Ft-ba kerül, de a jelenleg futó akciónak köszönhetően a második darab 50%-os kedvezménnyel, vagyis nagyjából 7000 Ft-ért elhozható. A termék Európai raktárból érkezik – így áfát és vámot sem kell utána fizetni –, ingyenes szállítással, 2 év garanciával, ráadásul lehet Paypallel fizetni, így minden olyan alapvető dolog adott, ami szükséges a bizalomhoz.