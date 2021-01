Egy nap alatt meghátrált a Microsoft

A Microsoft január 22-én jelentette be, hogy megemeli az Xbox Live Gold szolgáltatás árát, ami ahhoz szükséges, hogy a gyártó Xbox konzoljain elérhetők legyenek a különböző videójátékok multiplayer módjai – a PC-s programokkal ellentétben ugyanis mind az Xbox One és az Xbox Series X/S játékgépeken fizetni kell ezért a lehetőségért, ahogy a PlayStation konzolokon is.

A redmondi cég sajtóközleménye szerint az egy hónapos előfizetést 10-ről emelkedett volna 11 dollárra, míg a negyedéves opció esetében 25-ről 30 dollárra nőtt volna az összeg, a féléves előfizetés esetében pedig 50 százalékos emelkedést állapítottak meg, ebben az esetben 40 helyett már 60 dollár lett volna a fizetendő összeg (korábban az egyéves opció került ennyibe). A feltételes mód ugyanakkor nem véletlen, hiszen a pénteki bejelentés olyan mértékű felháborodást okozott a felhasználók körében, hogy a Microsoft kevesebb, mint egy nappal később meghátrált: bejelentették, hogy rossz döntést hoztak, és mégsem emelik meg a szolgáltatás árait.

Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.

We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.

— Xbox (@Xbox) January 23, 2021