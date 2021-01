Még évekbe telhet, mire jön a hajtogatható iPhone

A szakma fantáziáját már azóta izgatja az Apple-féle hajtogatható mobil, hogy az első ilyen kialakítású készülék megjelentek a piacon. Mindenki kíváncsi arra, milyen megoldással rukkolnak elő a cupertinóiak.

A jelenlegi állás szerint tehát annyit lehet tudni, hogy az Apple már dolgozik valamin, de jó eséllyel még jóval később láthatunk ebből bármit is. Tavaly év végén a 9to5Mac arról írt kínai forrásokra hivatkozva, hogy a Foxconn és más partnerek már mintákat készítenek a hajtogatható iPhone-ra szánt kijelzőből az Apple számára, így az eszköz 2022-ben akár már be is mutatkozhat. Előtte a The Verifier portál számolt be arról, hogy a belsős források elmondása szerint az Apple 2022-ben jelentheti be a mobilt, amivel az iPad minit helyettesítené.

Legutóbb a Bloomberg osztott meg friss pletykafoszlányokat a rejtélyes eszközzel kapcsolatban, amit „iPhone Flipként” említ. A készülék méretét illetően annyit sejteni, hogy félbehajtott állapotban 6,7 hüvelykes lehet majd, mint az iPhone 12 Pro Max. A lap szerint viszont nem biztos, hogy már 2022-ban megmutatkozik a készülék, és az sem, hogy a fő, számozott iPhone-széria részeként érkezik – főleg annak fényében, hogy jelenleg még csak a hajtogatható kijelző mintáit teszteli az Apple, a komplett mobil prototípusa még nincs megtervezve.

Jon Prosser Apple-szivárogtató állítása szerint nem igazán hajtogatható modellről van szó, inkább egy olyan kétkijelzős kialakítást lehet várni, mint amilyet a Microsoft is megvalósított a Surface Duónál, tehát zsanér választana el két kijelzőt.