Brutális mobilkamerán dolgozik a Samsung

Ha azt hitte volna, hogy lassan lecseng az okostelefon-gyártók megapixel-háborúja, nagyot téved. Idén megjelent például a Samsung Galaxy S20 Ultra és a Xiaomi Mi 10T Pro, amik 108 megapixeles főkamerával büszkélkedhetnek, és már hallani híreket készülő 192 megapixeles szenzorról is. A hírhedt szivárogtató, Ice Universe pedig nemrég elhintette,

hogy a Samsung már 600 megapixeles érzékelőn dolgozik, ami viszonylag sok helyet is foglalna a telefonok hátulján.

Nem ez az első alkalom, hogy a bődületes, 600 megapixeles kameráról hallunk, A cég szenzorokért felelős üzleti csoportjának vezetője, Yongin Park arról írt a Samsung weboldalán, hogy a következő cél egy 600 megapixeles szenzortechnológia fejlesztése, ami állításuk szerint még az emberi szemnél is több részletet érzékel majd.

Park elmondása szerint a szemünk által észlelt látvány körülbelül 500 megapixeles részletességnek felel meg. Ezért a céljuk, hogy a fejlesztői csapattal ezt túlszárnyalják az új érzékelővel. Nem egyszerű feladatra vállalkoznak, hiszen egy 600 megapixeles érzékelő túlságosan nagy méretet foglalna egy okostelefonon. Ezért gondolkodnak azon a megoldáson, hogy csökkentik a pixelméretet, ami viszont zajosabb képeket eredményezhet a kevesebb fény befogadása miatt, így egyelőre úgy tűnik, jóval odébb lesz még a szenzortechnológia megvalósulása, főleg a kereskedelmi forgalomban való elérhetősége.

A 600 megapixel ugyan remekül hangzik, érdemes megemlíteni, hogy a jelenlegi szenzorok 2×2-es, vagy 3×3-as cellacsoportok adataiból készítenek egy pixelt, így a pixelösszevonás után kisebb felbontású kép marad. Ennek nyomán a 600 megapixeles kameraszenzor effektív felbontása is 150-166 megapixel lehet végül.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh

— Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020