Húzós ára lehet a Samsung új csúcsmobiljának

A Samsung hagyományosan minden évben két csúcskészüléket, újabban csúcskészülék-családot dob piacra: tavasz elején az S-széria legújabb modelljeit, nyár végén pedig a Note készülékeket. A bemutató közeledtével általában rendre előkerülnek a leendő készülékekről készült képek is, nemrég Max Weinbach szivárogtató bukkant olyan képekre, amin jó eséllyel a Note20 Ultra látható. Egy görög weboldal a Samsunghoz közeli forrásra hivatkozva most arról is szellőztetett, hogy milyen árra lehet számítani.

Görögországban körülbelül 1250 euró körüli (kb. 441 ezer forint) árcédulát kaphat az alapmodell, ami jelentős ugrás a Note10 tavalyi ezer eurós kezdőárához képest.

Természetesen ez még nem hivatalos információ, de már arra sem kell sokat várni, mivel már kevesebb, mint két hónap lehet vissza a Samsung Galaxy Note20 megjelenéséig. Az Unpacked néven rendezett leleplezést idén augusztus ötödikén tartják Jon Prosser szerint. A Note20 (és annak Ultra változata) mellett ráadásul két hajtogatható modell is bemutatkozhat, a Fold 2 és a ZFlip 5G. Mindegyik mobilt augusztus 20-tól kezdik értékesíteni, állítja Prosser.

Pletykák alapján a Galaxy Note20 sokban hasonlíthat a Galaxy S20-ra, és természetesen S Pen is tartozik majd hozzá. Az Ice Universe néven futó szivárogtató szerint fontos újítás lehet, hogy a legfrissebb Note-tal a Samsung búcsút intene a széria egyik jellegzetességének, a lekerekített oldalaknak – helyét pedig a teljesen lapos kijelző venné át.

