Ezekre az iPhone-okra jöhet majd az iOS 15

A The Verifier belsős forrásokra hivatkozva arról ír, hogy az iOS 15 megjelenésével az Apple jövőre szoftveresen már nem támogatná az iPhone SE, iPhone 6s és iPhone 6s Plus készülékeket, ezekre a modellekre nem lesz elérhető a következő teljes értékű operációs rendszer. A portál korábban már rebesgetett olyan jóslatokat, amik végül nem jöttek be, ám az végül beigazolódott később, hogy az iOS 12-t már nem kapta meg anno az iPhone 5s és az iPhone 6, és hogy az iOS 14 azokra a modellekre érkezik, amelyek az iOS 13-at is támogatják.

Ez azt jelentené, hogy az iOS 15 az alábbi eszközökre lesz telepíthető:

2021-es iPhone-ok

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (második generáció)

iPod touch (hetedik generáció)

(Kiemelt kép: AFP)