15 európai ország aggódik az 5G-ellenesek miatt

Egy 15 országból álló csoport szerint az Európai Uniónak átfogó stratégiát kell kidolgoznia az 5G technológiáról szóló dezinformációval kapcsolatban, melynek terjedése nem csak a digitális célkitűzések megvalósulását hátráltatja, de a gazdaságra is negatív hatással bírhat – számolt be róla a Reuters. Az elmúlt hónapok során mi is beszámoltunk arról, hogy a neten terjedő, koronavírust és 5G-t összefüggésbe hozó, ám alaptalan elmélet több helyen is fizikai erőszakot szült, több mint tíz európai országban vezetett adótornyok megrongálásához.

A többek közt Svédország és Lengyelország által kezdeményezett levelet Margrethe Vestagernek, az unió az Európai Bizottság versenyjogért felelős biztosának, egyben digitális korszakért felelős ügyvezető alelnökének, valamint Thierry Breton, belső piacért és a szolgáltatásokért felelős EU-biztosnak, és Vera Jourova, demokráciáért és átláthatóságért felelős uniós biztosnak címezték. Az aláíró országok közé tartozik továbbá Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália és Szlovákia.

Az országok arra hívják fel a figyelmet, hogy az 5G-ellenes mozgalom növekvő aktivitása miatt a bizottságnak aktívan kellene fellépnie az álhírek ellen, egyben több kutatás szükségeltetik az 5G lehetséges egészségügyi kockázataival kapcsolatban.

