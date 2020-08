Ezt a telefont veszik a legtöbb a világ meghatározó piacain

Az iPhone 11 a legkedveltebb okostelefon a világ több jelentős piacán – írja a HVG a Counterpoint piackutató cég statisztikái alapján. A cikk szerint az USA-ban az iPhone 11 a legnagyobb piaci részesedéssel bíró okostelefon, amit a Samsung Galaxy A10, a Galaxy A20, az iPhone Xr és az iPhone 11 Pro Max követ. Az Egyesült Királyságban a top 5-ös lista első négy helyét valamilyen iPhone szerezte meg (iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE, iPhone 7), és csak az ötödik helyre tudott befutni a Galaxy A71.

Még Kínában is az iPhone 11 áll az első helyen, utána az Oppo A8, a Huawei Honor 9x, a Vivo Y3 és az 5G-s Huawei Mate 30 következik. Németországban is az iPhone 11 a legkedveltebb telefon, ezt a modellt a Galaxy A20e, a Huawei P30 Lite, az iPhone 11 Pro és a Galaxy S20 Plus 5G követi. Japánban szintén az iPhone 11-et szeretik legjobban, és nagyon kedvelt még az iPhone 11 Pro, az iPhone 7, illetve a Samsung Galaxy A20és a Sharp AQUOS Sense3 is.

Kiemelt kép: Christoph Hardt / dpa / AFP