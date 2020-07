Trump is megszólalt a TikTok betiltásával kapcsolatban

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt egy interjúban hogy az Egyesült Államok már keresi annak módját, hogyan tilthatná be a kínai TikTok mobilapplikációt. Erre reagált később Mark Meadows, Donald Trump kabinetfőnöke is, aki szerint a rövidvideós app betiltásáig inkább hetek vannak vissza, mint hónapok.

Most maga az amerikai elnök is megszólalt az üggyel kapcsolatban: az Independent arról ír, hogy már maga Trump is nyilatkozott arról nemrég újságíróknak, hogy valóban mérlegelik a döntést. Korábban több amerikai vezető politikus is hangot adott aggodalmának, miszerint a kínai tulajdonú app nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

A videomegosztót birtokló ByteDance tagadta a vádakat, és úgy tűnik, már ők is keresik a megoldást. Források szerint már hónapok óta tárgyalnak arról, hogy a TikTok Londonba költözzön. Így a szolgáltatás székhelye már az Egyesült Államok valamelyik szövetséges országában lenne.

Akár az is elképzelhető, hogy a TikTok teljesen leválik a ByteDance-ről és a jövőben megpróbál amerikai cégként tovább tevékenykedni. Az elmúlt hónapokban a vállalat igyekezett minél több nyugati vezetővel egyeztetni, és rendszerint kihangsúlyozták, hogy az amerikai felhasználók adatai az Egyesült Államokban és Szingapúrban található szervereken tárolják.

(Kiemelt kép: GettyImages)