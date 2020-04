Hasznos újítást kapott a WhatsApp csevegő

A koronavírusos járvány alatti megnövekedett igényekre reagálva a WhatsApp is újít. Eddig csak azok az androidosok élvezhettek egyes funkciókat, akik a csevegő aktuális béta verzióit használták készülékeiken, ám most egy különösen hasznos fejlesztés a többiek számára is elérhetővé válik. A jövőben az eddig engedélyezett maximális 4 fő helyett akár már nyolcan is részt vehetnek egy beszélgetésben, beleértve az audió- és videócseteket. Igaz, ez semmi ahhoz képest, hogy a FaceTime-nál a limit 32 fő, míg a Zoomnál több száz, ám a WhatsApp előnye, hogy biztonságos.

A dolgunk mindössze annyi, hogy a WhatsApp 2.20.141-es frissítése legyen a készülékünkön, amit egyelőre a csevegő weboldaláról lehet letölteni, a Google Play áruház kínálatában a cikk írásakor még nem jelent meg.

(Kiemelt kép: GettyImages)