Jöhet a hajlítható kijelzős iPhone, méghozzá Samsung kijezővel

Több olyan gyártó van, amely már évekkel ezelőtt belekezdett a hajlítható kijelzős készülékek gyártásába, az Apple háza táján azonban még mindig csak egy rajongó által készített prototípusról és pletykákról hallani. A DigiTimesAsia szerint azonban ez csak a vihar előtti csend.

A beszámoló szerint a szóban forgó eszköz egy, a Samsung Z Flip-szériához hasonló kagylótelefon lesz. A párhuzam pedig nem véletlen a dél-koreai gyártóval, a hírek szerint ugyanis a hajlítható kijelzőket Samsung Display fogja gyártani a cupertinói cégnek, amiről már a szerződést is aláírták.

A hírek szerint az Apple mostanában állt neki a termék fejlesztésének, így a szokásos kétéves ciklussal számolva csak 2026-ra lehet valóság a koncepcióból.

Könnyen lehet azonban, hogy egy ilyen bonyolult terméket több időbe telik majd piacra dobni. A hvg szerint a korábbi pletykák arról szóltak, hogy egy iPad lehet az Apple első összecsukható terméke, ám ezt végül elvetették.

Ezek azonban továbbra is csak iparági pletykák, amik korábban sem voltak mindig pontosak az Apple esetében. Már 2021-ben is lehetett hallani a hajlítható kijelzős mobil tervéről, aztán az Apple-ügyekben jártas elemző Ming-Chi Kuo, azt mondta 2023 lesz a debütálás éve. Végül egyik sem jött be.