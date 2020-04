A brit szolgáltatók figyelmeztették az 5G-ellenes gyújtogatókat

Korábban mi is írtunk róla, hogy az újgenerációs mobilhálózat, az 5G ellenzői attól rettegnek, komoly egészségügyi következményekkel jár a magasabb frekvenciájú sugárzás és egy hatalmas emberkísérletről van szó. Pár napja pedig arról számoltunk be, hogy legalább három adótornyot gyújtottak fel a technológiai ellenzői az Egyesült Királyságban, így a rendőrségnek és a tűzoltóknak is közbe kellett avatkozniuk. Ezen felül több olyan eset is említhető az elmúlt napokból, amikor az aktivisták kábeleket telepítő mérnököket zaklattak, fenyegettek.

A neten jó ideje keringenek az újgenerációs mobilhálózatról szóló összeesküvés-elméletek, miszerint az emberek fejfájástól, álmatlanságtól, feledékenységtől fognak szenvedni a sugárzás miatt, de a koronavírus-járvány óta egy újabb elmélet terjed, ami már a járvánnyal is összemossa a mobilhálózatot. A legújabb összeesküvés-elmélet szerint nem lehet véletlen, hogy Vuhanból indult az új koronavírus, ahol már használnak 5G-t, és ahogy a világon egyre több országban vezetik be a technológiát, úgy terjed a vírus is, amire nyilván semmi tudományos bizonyíték sincs, de még arra se, hogy magában káros lenne az 5G.

A négy legnagyobb brit mobilszolgáltató közleményt adott ki hétfőn, amiben arra kérik az embereket, hogy fejezzék be az 5G-s adótornyok gyújtogatását.

Nem csak hogy teljesen alaptalanok a vádak, de károsak is azokra az emberekre és cégekre nézve, akik a szolgáltatásaink folyamatosságára támaszkodnak”

– hívta fel a figyelmet a Vodafone, a Three, az o2 és az EE. Hozzátették, hogy mivel a mérnököket is zaklatták az 5G ellenzői, ezzel fontos hálózatkarbantartási munkálatokat is akadályoztak. A szolgáltatók azt kérik a lakosoktól, hogy segítsenek az online dezinformáció megállításában, és jelentsék, ha szemtanúi a dolgozóikat érő abúzusnak.

A Vodafone a The Verge-nek elmondta, hogy múlt hét pénteken négy adótornyát is megtámadták. Az EE egy toronyról számolt be, amit annak ellenére is megrongáltak, hogy nem biztosít 5G-szolgáltatást. A mobilhálózatok az Egyesült Királyságban kritikus nemzeti infrastruktúrának minősülnek, ezért a Vodafone vezérigazgatója, Nick Jeffrey a tornyok elleni támadásokat nemzetbiztonsági problémának nevezte.

A brit Média- és Sport (DCMS) Választott Bizottsága az összeesküvés-elméleteket rögeszmének nevezte, és arra kérték a közösségi oldalak üzemeltetőit, lépjenek fel keményebben a terjedésük ellen.

Tényleg a történelem legnagyobb emberkísérlete zajlik a szemünk előtt? Budapesten is tiltakoztak az újgenerációs mobilhálózatok ellen, ami állítólag megsüti a bolygót. Velünk együtt.

(Kiemelt kép: GettyImages)