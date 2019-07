Photoshop kellett ahhoz, hogy Beyoncé is ott legyen Az oroszlánkirály stábfotóján

Ha lenne olyan, hogy az Univerzum feje, akkor azt a tisztséget valószínűleg Beyoncé töltené be, ezzel pedig talán a leginkább late night show-járól ismert John Oliver is egyetért, aki a BuzzFeed szerint korábban azt nyilatkozta, letérdelne, ha találkozhatna az énekesnővel.

Épp ezért izgalomba is jöhetett, amikor megtudta, hogy együtt szerep, pontosabban szinkronizál majd Beyoncéval Az oroszlánkirály című filmben. Aztán megjelent ez a fotó a film stábjáról, és mindenki tudta, hogy Oliver vágya beteljesült, találkozhatott az énekesnővel.

The cast of #TheLionKing. The king arrives in theatres next Friday, July 19. pic.twitter.com/LWF8ovbSmT

— The Lion King (@disneylionking) July 8, 2019